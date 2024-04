Stars Russell Brand: Er lässt sich Taufen

Russell Brand - SiriusXM - October 4, 2017 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.04.2024, 18:00 Uhr

Russell Brand plant, sich taufen zu lassen, weil es eine „Gelegenheit ist, die Vergangenheit hinter sich zu lassen“.

Der 48-jährige Schauspieler und Komiker hat sich in den letzten Jahren der Religion zugewandt und hat nun enthüllt, dass er seinen christlichen Glauben festigen will, indem er an einer Taufzeremonie teilnimmt. Er will „sterben und wiedergeboren werden“, nachdem er einige schwierige Monate hinter sich hat, in denen er mit Vorwürfen sexueller Übergriffe konfrontiert war – die er vehement bestritt – die in einer gemeinsamen Untersuchung von ‚Channel 4‘, der ‚Sunday Times‘ und ‚The Times‘ veröffentlicht wurden.

In einem Video, das in den sozialen Medien veröffentlicht wurde, erklärte Brand: „Diesen Sonntag wage ich den Sprung. Ich lasse mich taufen. Was mir erklärt wurde, ist, dass es eine Gelegenheit ist, zu sterben und wiedergeboren zu werden. Eine Gelegenheit, die Vergangenheit hinter sich zu lassen und im Namen Christi wiedergeboren zu werden. Wie es im Galaterbrief heißt: dass du als erleuchteter und erwachter Mensch leben kannst. Es ist so einladend und schön.“ Brand fügte hinzu: „Die Menschen sind so zynisch über das wachsende Interesse am Christentum und an der Rückkehr zu Gott, aber für mich ist es offensichtlich. Während sich die Bedeutung in der modernen Welt verschlechtert, während unsere Wertesysteme und Institutionen zerfallen, wird uns allen zunehmend bewusst, dass es diese unheimlich vertraute erwachende und winkende Gestalt gibt, die wir alle unser ganzes Leben lang gekannt haben, in uns und um uns herum. Und für mich ist es sehr aufregend.“

Brand fügte hinzu, dass er darüber nachgedacht habe, sich in der Londoner Themse taufen zu lassen, sich aber eines Besseren besonnen habe, nachdem er herausgefunden habe, dass das Wasser einen hohen Anteil an E. coli-Bakterien enthält. Er scherzte: „Ich lasse vielleicht die Sünden hinter mir, aber ich könnte mir ein paar ziemlich ernste Viren einfangen.“