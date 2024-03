Film Ryan Gosling: Begeistert von Steven Spielbergs Reaktion auf ‚The Fall Guy‘

Ryan Gosling - Golden Globes 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.03.2024, 16:00 Uhr

Der Schauspieler erklärte, dass seine Karriere anfing, nachdem der Filmemacher ihn umarmte und zu ihm sagte, wie sehr ihm sein Film gefallen hatte.

Ryan Gosling erklärte, dass seine Karriere anfing, nachdem Steven Spielberg ihn umarmte und zu ihm sagte, wie sehr ihm sein Film ‚The Fall Guy‘ gefallen hatte.

Der 43-jährige Schauspieler hatte seine erste Begegnung mit dem berühmten 77-jährigen ‚Gefährten‘-Filmemacher bei den Golden Globes im Januar, wobei er einfach nicht glauben konnte, dass der Regisseur auf ihn zukam, um mit ihm zu sprechen.

Spielberg lobte Goslings Rolle in der neuen Action-Komödie, in der er den Stuntman Colt Seavers spielt. Der ‚Barbie‘-Star verriet in einem Interview gegenüber ‚Variety‘: „Ich sah Steven Spielberg in meine Richtung laufen. Ich kenne Steven Spielberg gar nicht. Ich dachte, er würde auf keinen Fall kommen, um mit mir zu reden. Und doch kam er immer näher auf mich zu, und dann dachte ich, ich wüsste, was passieren wird. Ich würde auf ihn zeigen und er sagte: „Nicht du, hinter dir“, also würde ich das nicht machen. Und schließlich fragte ich: ‚Ich?‘ und er meinte: ‚Ja, du.‘ Ich sagte: ‚Es tut mir leid, ich dachte nicht, dass du zu mir kommst, um mit mir zu reden.‘ Und ich stand auf und er umarmte mich und sagte: ‚Ich habe mir gerade ‚Fall Guy‘ angesehen und es hat mir sehr gut gefallen.'“ Und Gosling fügte hinzu: „Für mich spielt es gar keine Rolle mehr, was geschieht. Steven Spielberg hat es gefallen. Das war ein absoluter Moment für mich. Ich freue mich echt darüber, dass die Leute es sehen werden. Ich denke, dass es ein ganz besonderer Film ist.“ Ryan bestand zudem darauf, dass der Film im Vergleich zu anderen Filmen des Genres „sehr einzigartig“ sei.