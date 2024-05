Film Ryan Gosling: Großes Lob an alle Stunt-Darsteller

Bang Showbiz | 01.05.2024, 12:00 Uhr

Ryan Gosling findet, dass Stunt-Darsteller die unbesungenen Helden der Filmindustrie sind.

Der 43-jährige Schauspieler spielt neben Emily Blunt in ‚The Fall Guy‘ mit, der lose auf einer TV-Serie über Stunt-Darsteller beruht, wobei Ryan jetzt die wichtige Bedeutung aller Stuntmans für das Filmgeschäft betonte.

Der Star erklärte in einem Interview gegenüber der BBC: „Sie kleiden sich so wie wir, sie machen die gefährlichen Dinge für uns. Sie stecken die Schläge für uns ein, sie bringen sich für uns in Gefahr. Sie spielen auch unsere Charaktere, sie sind auch Schauspieler, in derselben Verbindung. Aber sie verbergen ihr Gesicht und verschwinden im Schatten und alle tun dann so, als wären sie gar nicht da gewesen. Je besser sie ihren Job machen, desto mehr verschwinden sie auch in gewisser Weise. Jetzt endet es. Wir drehen das Drehbuch um.“ Ryan fügte hinzu, dass er die mutige Haltung der Stunt-Darsteller bewundere: „Sie riskieren viel mehr als jeder andere. Ihre Arbeit ist eine Kunstform, sie wird genauso entworfen wie das Make-up, die Kostüme oder irgendetwas anderes.“ Und auch die 41-jährige Emily ist der Meinung, dass Stunt-Darsteller ein sehr wichtiger Teil des Filmgeschäfts sind. Die Schauspielerin sagte: „Sie trainierten dafür, sie haben einen unbeschreiblichen Mut und ich denke, da Stunt-Darsteller eine angeborene Bescheidenheit haben, haben sie gar nicht das Bedürfnis, das, was sie tun, öffentlich zu machen. Aber ich denke, dass es an der Zeit ist, dass wir das machen.” Unterdessen hatte Ryan vor kurzem verkündet, dass er keinen weiteren Film drehen wird, bis seine Kinder älter sind.