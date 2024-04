Film Ryan Gosling: Kein Sequel wegen ‚Angry Birds‘

Ryan Gosling - Oscars 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.04.2024, 18:00 Uhr

Ryan Gosling hat behauptet, dass ‚Angry Birds‘ jede Chance auf eine Fortsetzung von ‚The Nice Guys‘ „zerstört“ hat.

Der 43-jährige Schauspieler spielte an der Seite von Russell Crowe als Privatdetektiv in der düsteren Komödie aus dem Jahr 2016 mit. Doch obwohl der Film ein Fan-Favorit ist, gab der ‚Barbie‘-Star zu, dass alle Hoffnungen auf einen zweiten Film zunichte gemacht wurden, nachdem er an den Kinokassen von dem animierten Kinderfilm geschlagen wurde.

Gegenüber ‚ComicBook.com‘ sagte er: „Ich denke, ein Großteil einer Fortsetzung wird durch das Eröffnungswochenende eines Films entschieden. Und wir hatten das gleiche Datum wie ‚Angry Birds‘. ‚Angry Birds‘ hat uns einfach zerstört. ‚Angry Birds‘ hat eine Fortsetzung bekommen.“

Laut ‚Deadline‘ spielte ‚The Nice Guys‘ am Eröffnungswochenende 11,2 Millionen US-Dollar an den Kinokassen ein, eine Zahl, die von den 38 Millionen US-Dollar, die ‚Angry Birds‘ einspielte, locker in den Schatten gestellt wird. Im gleichen Zeitraum spielte auch ‚Captain America: Civil War‘ am dritten Veröffentlichungswochenende 32,9 Millionen US-Dollar ein und ‚Neighbors 2: Sorority Rising‘ startete mit 21,7 Millionen US-Dollar.

Letztes Jahr scherzte Ryans Co-Star Russell über eine mögliche Fortsetzung von ‚The Nice Guys‘. Im KFC Radio-Podcast witzelte er: „Wir wollten es ‚Nice Guys: The Mexican Detectives‘ nennen. Knaller! Ich und Ryan, irgendwie müssen wir so tun, als wären wir mexikanische Detektive.“ Und Regisseur Shane Black verriet zuvor, dass es Pläne gegeben habe, die Charaktere in den Mittelpunkt einer Spin-off-TV-Serie zu stellen, aber letztendlich erwies sich der Pitch als nicht beliebt und der Filmemacher war der Meinung, dass dies die richtige Entscheidung war.