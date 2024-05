17 Jahre Freundschaft Ryan Reynolds und Hugh Jackman: So eng ist ihre Verbindung

Ryan Reynolds und Hugh Jackman sind bald in "Deadpool & Wolverine" gemeinsam auf der Leinwand zu sehen. Doch die beiden Schauspieler verbindet viel mehr als ihre Superhelden-Rollen.

Ryan Reynolds (47) und Hugh Jackman (55) sind seit 17 Jahren miteinander befreundet. In einem Interview mit dem "People"-Magazine sprachen die Schauspieler nun über das Geheimnis ihrer engen Verbindung. "Wir verlassen uns aufeinander, wenn es um echte Ratschläge geht", erzählte Reynolds.

Die beiden könnten sich alles sagen, "die Dinge, für die man sich schämt, die einem peinlich sind, alles", ergänzte Jackman. Ryan Reynolds sei "ein unglaublicher Zuhörer" und verurteile ihn nicht für seine Entscheidungen. "Ich glaube, das war der Schlüssel", resümierte der "Wolverine"-Darsteller.

Ihre Freundschaft ist wie eine Ehe

Für Ryan Reynolds gleicht die jahrelange Freundschaft mit seinem Schauspiel-Kollegen sogar seiner Ehe mit Blake Lively (36). "Ich denke, die geheime Zutat für eine lang anhaltende Hollywood-Freundschaft ist einem Partner oder einer Ehe gar nicht so unähnlich", erklärte er. Er wünsche Hugh Jackman ebenso wie seiner Ehefrau immer nur das Beste und das beruhe auf Gegenseitigkeit: "Das ist der Grund, warum wir so verbunden sind."

Kennenlernen am Set von "X-Men Origins: Wolverine"

Ryan Reynolds und Hugh Jackman lernten sich 2008 bei den Dreharbeiten zu Hugh Jackmans "X-Men Origins: Wolverine" kennen. Für Reynolds war die Rolle des Superhelden "Deadpool" in dem Film das bis dato größte Engagement seiner Karriere. Der Hauptdarsteller habe ihn am Set direkt herzlich aufgenommen. "Allein die Tatsache, dass du meinen Namen kanntest, bedeutete mir so viel. Und du kamst rüber, hast mich umarmt und gesagt: 'Willkommen an Bord'", erinnerte er sich. Die beiden Hollywoodstars hätten im Laufe ihrer Freundschaft sehr viel voneinander lernen können.

Bald kann man die Kumpels auf der Leinwand wieder zusammen bewundern. Am 24. Juli kommt "Deadpool & Wolverine" in die Kinos, in dem beiden Seite an Seite erneut ihre ikonischen Superhelden-Charaktere verkörpern.