Vor US-Start von "Deadpool & Wolverine" Ryan Reynolds und Hugh Jackman mit Marvel-Boss bei Stern-Enthüllung

Hugh Jackman (l.) und Ryan Reynolds nehmen Marvel-Mastermind Kevin Feige in ihre Mitte. (smi/spot)

SpotOn News | 26.07.2024, 11:31 Uhr

Kurz vor dem US-Start von "Deadpool & Wolverine": Marvel-Mastermind Kevin Feige bekam einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame verliehen. Ryan Reynolds und Hugh Jackman waren unter den MCU-Stars, die ihren Boss feierten. Jackman schenkte Feige einen 15-Dollar-Restaurant-Gutschein.

"Deadpool & Wolverine" startet am Freitag (26. Juli) in den US-Kinos. Vor der Premiere des neuesten Eintrags im Marvel Cinematic Universe (MCU) nahmen sich die Stars Ryan Reynolds (47) und Hugh Jackman (55) Zeit für ein besonderes Event. Die beiden Hauptdarsteller unterstützten gestern Kevin Feige (51). Der Mastermind des MCU erhielt am Donnerstag als 2785. Star einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame.

Darum schenkte Hugh Jackman Kevin Feige einen Steakhouse-Gutschein

Hugh Jackman schenkte Kevin Feige laut Medienberichten bei der Zeremonie als Gag einen Gutschein für ein Steakhouse im Wert von 15 Dollar. Damit spielte der Australier auf das erste Treffen mit dem Geehrten an, wie er in seiner Rede verriet. Jackman lernte Feige beim Casting zum ersten "X-Men"-Film von 2000 kennen.

Letzterer arbeitete damals als Produktionsassistent und fuhr Jackman nach dem Vorsprechen zum Flughafen. Dort bestand er darauf, dass der Schauspieler vor seinem Flug etwas zu beißen bekommt. "Er bestand einfach darauf und sagte: 'Ich möchte dir ein Steak geben'", erinnerte sich Jackman, damals noch kein Star. "Also gingen wir in dieses Steakhaus und, Sie wissen schon, ich bin ein Schauspieler. Ich bin dabei, das Steak ist umsonst." Nun revanchierte sich der Wolverine-Mime mit einem Gutschein.

So wurde Kevin Feige zum Mastermind des Marvel Cinematic Universe

Kevin Feige war in verschiedenen Funktionen an fast jedem Film nach "X-Men" beteiligt, der Figuren aus den Marvel-Comics auf die Leinwand bringt. 2006 benannten ihn die Marvel Studios zum President of Production. Damit wurde er zum Boss des Marvel Cinematic Universe, das 2008 mit "Iron Man" startete. 2019 beförderte ihn Marvel zum Chief Creative Officier von Marvel Entertainment. Damit ist er nicht nur für Filme, sondern auch für Comics und TV-Serien zuständig.

Ryan "Deadpool" Reynolds und Hugh "Wolverine" Jackman waren nicht die einzigen MCU-Stars, die Kevin Feige bei der Sternvergabe feierten. So zeigten sich noch Chris "Captain America" Evans (43), Brie "Captain Marvel" Larson (34) und "Guardians of the Galaxy"-Star Chris Pratt (45) auf dem Hollywood Walk of Fame.