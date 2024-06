Stars Sabrina Carpenter: Die Meinung anderer ist ihr egal

Sabrina Carpenter - BBC Radio 1's Big Weekend 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.06.2024, 18:00 Uhr

Sabrina Carpenter weiß, dass sie die Art und Weise, wie andere sie sehen, „nicht kontrollieren“ kann.

Die 25-jährige Sängerin begann ihre Karriere vor mehr als einem Jahrzehnt beim Disney Channel und hat seitdem eine Reihe von Alben veröffentlicht, erhält aber jetzt mit ihrem Sommerhit ‚Espresso‘ weltweite Aufmerksamkeit. Inmitten des Trubels um ihre Person muss sie sich täglich daran erinnern, dass sie nichts gegen die Art und Weise tun kann, wie andere sie wahrnehmen.

Die Sängerin und Schauspielerin sagte gegenüber ‚Vanity Fair‘: „Man wird nie wirklich kontrollieren können, wie die Leute einen sehen. Das ist etwas, das ich jeden Tag aufs Neue akzeptieren muss. Ich bin jetzt an einem Punkt, an dem ich einfach versuche, es nicht so ernst zu nehmen. Die Dinge, die die Leute sagen… Ich weiß, dass diese Leute sehr wenig Kontext zu mir als tatsächlicher Person haben, also fühle ich mich ein bisschen besser.“ Die ‚Please Please Please‘-Sängerin merkte auch an, dass ihre „am wenigsten beliebte“ Sache an der Tour ist, dass jeder sie jederzeit aus einem wenig schmeichelhaften Blickwinkel einfangen kann. Sie geht damit um, indem sie so tut, als wäre ihre Bühnenpersönlichkeit nur eine Rolle. „Aber wenn ich super ehrlich sein will… Mag ich es, dass jemand einfach ein Foto aus dem verrücktesten Winkel der menschlichen Erde machen kann? Nein… aber weil ich ein Mädchen bin und du weißt schon… Das ist vielleicht das, was ich am wenigsten mag, wenn ich auf Tour bin. Weil ich denke: ‚So sehe ich aus?‘ Aber es ist ein Video, also denke ich einfach: ‚Oh, das war ein anderes Mädchen, das war mein Alter Ego. Das war nicht ich da draußen!‘“

Sabrina merkte auch an, dass ihre „Selbstentwicklung“ ein Prozess war, bei dem sie gelernt habe, sich keine Sorgen über Fehler zu machen, die sie in der Vergangenheit gemacht hat, und sich darauf zu konzentrieren, welche Erinnerungen sie in die Zukunft mitnehmen möchte. Sie sagte: „Es ist ein Prozess, Fehler zu machen und nicht zu versuchen, sich über diese Fehler Sorgen zu machen. Ich denke, es ist eine Mischung aus dem und dem Versuch, alles nicht so ernst zu nehmen. Ich denke, was man sagt, ist, dass es die Zeiten sind, auf die man zurückblicken wird. Ich versuche jetzt, Entscheidungen zu treffen, vor denen ich Angst habe, weil ich jung bin und damit durchkommen kann.“