Stars Sabrina Carpenter erhält einstweilige Verfügung

Sabrina Carpenter - BST Hyde Park 2023 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.06.2026, 11:00 Uhr

Sabrina Carpenter wurde eine dauerhafte einstweilige Verfügung gegen einen Mann zugesprochen, der an ihrem Haus in Los Angeles festgenommen wurde, aber weiterhin zurückkehrte.

Die ‚Please Please Please‘-Interpretin hatte Schutz vor William Applegate beantragt. Er war am 23. Mai von der Polizei festgenommen worden, kehrte jedoch angeblich 24 Stunden später erneut zu ihrem Grundstück zurück – und am darauffolgenden Tag noch einmal. Nun hat ein Richter des Los Angeles County Superior Court angeordnet, dass der 31-Jährige in den nächsten fünf Jahren mindestens 100 Yards, also etwa 91 Meter, Abstand zu Sabrina, ihrer Schwester Sarah und Sarahs Freund George halten muss.

Applegate sagte bei der Anhörung aus, um sich gegen den Antrag auf die einstweilige Verfügung zu wehren, konnte den Richter laut TMZ jedoch nicht überzeugen. Der 27-jährigen Sängerin war Anfang dieses Monats bereits eine vorläufige einstweilige Verfügung gewährt worden, nachdem ihr Team am 19. Mai Schutz beantragt hatte. In einer Erklärung, die dem Antrag beigefügt war, sagte Sabrinas Team: „Es war für sie klar, dass sein Vorgehen absichtlich, berechnend und aggressiv war, was zutiefst beunruhigend ist.“

Laut dem Antrag soll Applegate am 23. Mai ohne Einladung oder Ankündigung an der Wohnadresse der ‚Espresso‘-Interpretin in Los Angeles erschienen sein, woraufhin Polizeibeamte eintrafen und ihn festnahmen. Dem Antrag zufolge kehrte Applegate weniger als 24 Stunden später zu dem Grundstück zurück. Er soll gegangen sein, nachdem er von Sicherheitsmitarbeitern angesprochen worden war. Den Unterlagen zufolge soll Applegate am 25. Mai erneut zurückgekehrt sein, was offenbar einen weiteren Polizeieinsatz auslöste. Fotos, die einen Mann an Sabrinas Haustür zeigen, sollen ebenfalls in die Gerichtsunterlagen aufgenommen worden sein.

Sabrina erklärte: „William Applegate ist für mich ein völlig Fremder. Ich habe ihn nie getroffen und in keiner Weise mit ihm kommuniziert. Ich habe kein Interesse daran, ihn zu treffen oder mit ihm zu kommunizieren.“

Applegate bat das Gericht später, die dauerhafte Verfügung abzulehnen, und argumentierte, Sabrina selbst wolle sie gar nicht, da sie „gegen ihren Willen von ihrer angestellten Sicherheitsgruppe und dem Los Angeles Police Department in Verbindung mit ihrem Anwaltsteam als Artefakt fehlgeleiteter Anweisungen eines Militärregierungsprogramms“ beantragt worden sei. Er behauptete, Sabrina und ihre Familie hätten „von seiner Anwesenheit vor ihrem Wohnsitz gewusst, sobald sie im April begann“, und ihre Auftritte beim Coachella-Festival im April seien „für mich gemacht und an mich gerichtet“ gewesen.