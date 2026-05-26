Stars Sir Paul McCartney vergleicht Taylor Swift mit den Beatles

Paul McCartney The O2 18 Dec 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.05.2026, 18:00 Uhr

Sir Paul McCartney hat zugegeben, dass er eine Parallele zwischen Taylor Swift und den Beatles sieht. Er hat auch verraten, dass der Popstar ein Maß an Ruhm erlebt, das mit dem vergleichbar ist, was seine Band auf dem Höhepunkt ihrer Karriere durchmachte.

Sir Paul McCartney hat Taylor Swifts „weltweiten Ruhm“ mit der Fan-Hysterie der Beatlemania verglichen.

Die Beatles-Legende äußerte sich zur bisherigen Karriere der ‚Opalite‘-Sängerin und gab zu, dass er eine „Parallele“ zwischen Taylor und seiner Band erkennen könne, weil sie ein Berühmtheitsniveau erreicht habe, das mit der Hysterie vergleichbar sei, die die Fab Four Mitte der 1960er-Jahre umgab.

Während eines Auftritts in der BBC-Sendung ‚Tracks Of My Years‘ wurde Paul gefragt, ob er Taylor einen Rat geben würde, worauf er antwortete: „Man sieht die Parallele, wissen Sie, den Ruhm und das Ausmaß des Ruhms und den weltweiten Ruhm, den Taylor Swift hat und den wir hatten, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sie irgendeinen Rat braucht.“ Er fügte hinzu: „Wenn sie danach fragen würde, würde ich ihn ihr definitiv geben. Ich bin wie der ältere Bruder dieser Generation oder eigentlich eher der Großvater.“

Paul verriet weiter, dass er Taylor Swift auf einer Party kennengelernt habe, die von seiner Frau Nancy Shevell und seiner Tochter, der Modedesignerin Stella McCartney, organisiert wurde und bei der auch andere weibliche Popstars wie Billie Eilish, Olivia Rodrigo und Sabrina Carpenter anwesend waren. Der Beatles-Star gab zu, dass er sie alle sehr bewundere. Er sagte: „Ich habe sie tatsächlich getroffen. Wir hatten eine Party, meine Frau und meine Tochter Stella verstehen es sehr gut, coole Leute auf eine Party zu bringen, und ich kam schließlich mit ihnen allen ins Gespräch.“ Er zeigt sich beeindruckt vom Talent und der Stimme der Sängerin.

Erst kürzlich hatte Paul darüber gesprochen, wie er mit Ruhm umgeht, und gestand, dass er nach so vielen Jahren im Rampenlicht gelernt habe, „damit umzugehen“. Während eines Auftritts im Podcast ‚The Rest Is Entertainment‘ erklärte Paul: „Wenn man zum ersten Mal berühmt wird, liebt man es – weil es das ist, was man erreichen wollte. Also läuft etwas gut, die Leute auf der Straße erkennen dich, und du liebst es. Es gab nichts von diesem: ‚Oh, die Leute nerven mich.‘ Das ist ein modernes Problem. Wir haben es geliebt. Und man lernt, damit umzugehen.“

Paul bestand jedoch darauf, dass er immer noch keine Selfies mit Fans macht, die ihn in der Öffentlichkeit ansprechen, und erklärte: „In dem Moment, in dem ich anfange zu denken, ich sei etwas Besseres als ich selbst, werde ich mich nicht mehr mögen. Es ist sehr wichtig für mich, einfach ich selbst zu bleiben. Also sage ich den Leuten: Ich möchte keine Fotos machen. Und sie sagen: ‚Warum?‘ Und ich sage: ‚Ich erzähle euch was …'“ Und dann erzähle er den Fans in der Regel eine Gesichte darüber, dass es an der französischen Südküste in Saint-Tropez einen Mann am Strand gibt, der einen Affen hat, und man bezahlt dafür, ein Foto mit dem Affen zu machen. Er fügte hinzu: „Ich möchte wirklich nicht das Gefühl haben, dieser Affe zu sein. Und wenn ich ein Bild mit jemandem mache, fühle ich mich wie er. Ich bin dann nicht mehr ich selbst – ich bin plötzlich etwas anderes.“