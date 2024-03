Sie wird zum zweiten Mal Mutter Sängerin Fernanda Brandão ist wieder schwanger

Fernanda Brandão ist wieder schwanger. (ncz/spot)

SpotOn News | 19.03.2024, 15:46 Uhr

Süße Baby-News bei Fernanda Brandão: Die Sängerin wird zum zweiten Mal Mutter. Das offenbarte sie in einem Interview. Die 40-Jährige will einiges anders machen als in ihrer ersten Schwangerschaft.

Fernanda Brandão (40) wird nochmal Mutter. Die Sängerin und ehemalige "Deutschland sucht den Superstar"-Jurorin ist schwanger und erwartet ihr zweites Kind mit ihrem Partner Roman Weber. Das hat sie in einem Interview mit "Gala" offenbart. Demnach ist die gebürtige Brasilianerin bereits im vierten Monat.

"Mein Mann und ich haben uns sehr gewünscht, dass unsere Tochter ein Geschwisterchen bekommt. Aber wir hätten nie gedacht, dass es so schnell passiert", so Brandão, die im April 2022 ihr erstes Kind zur Welt brachte. Aus ihrer ersten Schwangerschaft habe sie einiges gelernt – vor allem, was die Geburt angeht.

Fernanda Brandão erlitt Schwangerschaftsvergiftung

"Die Erfahrung, die ich in der ersten Schwangerschaft gemacht habe, war echt krass", erinnert sich die 40-Jährige. "Es war wirklich haarscharf." Brandão wollte das Kind demnach eigentlich auf natürlichem Wege in der Wildnis in Lappland zur Welt bringen. Doch dann musste sie ins Krankenhaus – sie litt damals unter Präeklampsie, einer Schwangerschaftsvergiftung. Bei der Geburt ihres zweiten Kindes möchte sie nun in Deutschland sein.

Fernanda Brandão ist seit 2021 mit Roman Weber verlobt. Vor den Traualtar sind die beiden bisher noch nicht getreten. Das Paar lebt seit einigen Jahren in der Region Lappland in Finnland.