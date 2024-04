Beauty & Fashion Zendaya über ihren bevorstehenden Met Gala-Aufritt

Zendaya - April 2024 - Famous - Challengers UK Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.04.2024, 16:00 Uhr

Zendaya verriet, dass sie die Met Gala „furchterregend“ findet.

Die 27-jährige Schauspielerin wird in diesem Jahr zum ersten Mal seit 2019 die Stufen der Met hinaufgehen und das Event gemeinsam mit Jennifer Lopez, Chris Hemsworth und Bad Bunny leiten, gab aber zu, dass die Gala für sie sowohl aufregend als auch eine „beängstigende Aufgabe” sei.

Während eines Auftritts bei ‚Live with Kelly and Mark‘ enthüllte der Star gegenüber den Moderatoren: „Die Stufen hinaufzugehen ist sehr furchterregend, und ich war vielleicht vier oder fünf Jahre nicht mehr zurück. Das ist also sozusagen das erste Mal seit einer langen Zeit, dass ich wieder bei der Met mit dabei bin.“ Die Darstellerin, die sich aktuell auf die Veröffentlichung ihres neuen Films ‚Challengers‘ vorbereitet, in dem sie die Tennisspielerin Tashi spielt, erklärte, dass sie es liebe, ihre Charaktere zu „verkörpern“: „Es macht in dem Sinne Spaß, dass ich Mode gerne als Kreativität betrachte. Selbst bei den Pressetouren ist es eine Möglichkeit, die Kreativität des Films fortzusetzen. Ich mag es, einfach nur Charaktere zu erschaffen, denn letzten Endes fühlt sich das manchmal etwas seltsam und umständlich an, damit meinen Lebensunterhalt zu verdienen, und ich bin eher ein schüchterner, introvertierter Mensch, also darf ich diese Charaktere erschaffen. Ich bin heute diese Frau, die einen grünen Anzug trägt.“ Das Thema der diesjährigen Met Gala, die am 6. Mai stattfinden wird, lautet „Dornröschen: Wiedererwachende Mode“ und umfasst etwa 250 verschiedene Stücke, darunter einige Designs, die über 400 Jahre alt sind, wie etwa eine Robe aus Seidensatin von Charles Frederick Worth aus dem Jahr 1877.