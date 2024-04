Ab Herbst 2024 „Deutschland sucht den Superstar“: Drehstart für 21. Staffel verkündet

Beatrice Egli, Loredana, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen (v.l.) sind die "DSDS"-Jury der 21. Staffel. (jom/spot)

SpotOn News | 25.04.2024, 13:53 Uhr

Der Startschuss für die 21. Staffel "Deutschland sucht den Superstar" ist gefallen. Die neu zusammengesetzte Jury lädt in besonderer Kulisse zu den Castings. Zudem warten auf die Zuschauer weitere Veränderungen.

Dieter Bohlen (70), Beatrice Egli (35), Loredana (28) und Pietro Lombardi (31) haben ihre Plätze eingenommen. RTL hat am Donnerstag (25. April) den Drehstart zur 21. Staffel "Deutschland sucht den Superstar" verkündet. 15 neue Folgen inklusive eines Live-Finales sollen ab Herbst 2024 bei RTL und auf RTL+ zu sehen sein. Die Castingshow soll mit ein paar Veränderungen einen neuen Anstrich bekommen.

Video News

Keine Altersgrenze und neue Optik

Die Jury wird erstmals im Europa-Park in Rust die Castings abhalten. "Wir sind bei 'DSDS' immer auf der Suche nach einzigartigen Locations für unsere Jurycastings", erklärt Bohlen zu der Wahl des Drehorts und verspricht das "abwechslungsreichste Casting ever". Er hoffe nur, dass die Kandidaten "nicht schon vor ihrem Auftritt eine Runde Achterbahn fahren – das kann für uns als Jury übel enden." Für Abwechslung könnte zumindest eine gefallene Regelung sorgen: Bei der Castingshow gibt es keine Altersgrenze mehr und alle Kandidaten ab 16 Jahren können ihr Talent unter Beweis stellen.

Für Schlagersängerin Beatrice Egli bedeutet die 21. Staffel eine Rückkehr zu ihren Wurzeln. "Vor über zehn Jahren hat genau hier meine Reise begonnen. Daher war es für mich ein ganz besonderer Moment, als ich mich heute zum ersten Mal ans Jurypult gesetzt habe", erzählt die "DSDS"-Gewinnerin von 2013. Rapperin Loredana schwärmt ebenso von ihrem ersten Jury-Einsatz: "Man merkt, dass alle richtig Lust auf die neue 'DSDS'-Staffel haben. Wir sind ein cooles Team in der Jury und ergänzen uns gegenseitig perfekt." Pietro Lombardi freut sich auf "eine ganz besondere Staffel. Endlich gibt es keine Altersgrenze mehr. Heute waren schon einige ältere Kandidatinnen und Kandidaten da, die wirklich alles gegeben und richtig abgeliefert haben."

Das "Deutschland sucht den Superstar"-Logo hat für 2024 einen "optischen Refresh" bekommen. Der Sender verzichtet neuerdings auf das bekannte Oval und den Rahmen des Logos, was nun dem Original von "American Idol" mehr ähnelt. Damit wolle sich RTL "Freiraum in der Gestaltung, was zukünftige Marketingmaßnahmen angeht", verschaffen.

Auch an der Openermusik, die nun "beatlastiger" daherkommt, wurde geschraubt und soll bei der Auffrischung helfen. Diese wurde erstmals seit dem Beginn von "DSDS" im Jahr 2002 verändert. "Die neuen Entwürfe zeigen, wie wir eine Neugestaltung erreichen können, ohne fremd oder zu stylisch zu wirken", erklärt Klaus Schwab, Corporate Design Lead bei RTL, in einem Statement. "So möchten wir den langjährigen Zuschauern gerecht werden."