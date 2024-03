Film ‚Salem’s Lot‘: Direkte Veröffentlichung auf Streaming-Plattformen

13.03.2024

Der neue Horrorfilm

‚Salem’s Lot‘ wird Berichten zufolge direkt auf den Streaming-Plattformen und nicht im Kino erscheinen.

Laut ‚Variety‘ wird der neue Horrorfilm, der eine Adaption des gleichnamigen Romans von Stephen King von 1975 ist, in diesem Jahr direkt auf Max veröffentlicht, nachdem er seinen Kinostart im September 2022 wegen Verzögerungen durch die Corona-Pandemie verpasste.

Der Film ist auf einen Start im April 2023 verschoben worden, bevor er komplett aus dem Kinoprogramm gestrichen wurde. Das neue Projekt wird von dem Team hinter ‚The Conjuring – Die Heimsuchung‘ und der ‚Es‘-Franchise produziert werden und zeigt Lewis Pullman, Alfre Woodard, Makenzie Leigh, Bill Camp, Spencer Treat Clark, Pilou Asbæk und John Benjamin Hickey, während Gary Doberman die Regie übernehmen wird. In dem kommenden Film kehrt der Autor Ben Mears (Lewis Pullman) in sein Elternhaus Jerusalem’s Lot zurück, um dort Ideen für seinen neuen Roman zu sammeln, wobei er jedoch entdeckt, dass seine Stadt Vampiren zum Opfer gefallen ist. Stephen King hatte Warner Bros., die den kommenden Film produzieren, zuvor wegen der Verzögerung seiner Veröffentlichung kritisiert und darauf bestanden, dass er „ziemlich gut“ sei, nachdem er sich das Endprodukt anschaute. Auf seinem Account auf X schrieb er: „Ganz unter uns, Twitter, ich habe mir den neuen ‚SALEM’S LOT‘ angesehen und er ist ziemlich gut. Es ist ein Horrorfilm der alten Schule: mit einem langsamen Aufbau, großem Gewinn. Ich bin mir nicht sicher, warum WB ihn zurückhält; Er ist nicht peinlich oder so. Wer weiß das schon.“ Warner Bros. war vor kurzem in die Kritik geraten, da das Unternehmen eine Reihe fertiger Filme, darunter ‚Batgirl‘ und ‚Coyote vs. Acme‘, steuerlich abgesetzt hatte.