Sarafina Wollny: Alle lachen über die Babynamen

02.06.2021 14:22 Uhr

Vor rund zwei Wochen ist Sarafina Wollny erstmals Mutter geworden und zwei Jungen zur Welt gebracht. Die Zwillinge kamen früher zur Welt, doch allen Beteiligten scheint es gut zu gehen.

Am Montag verriet Sarafina Wollny dann endlich die Babynamen der beiden Jungs und diese verwirrten die Fans, obwohl die sehnlichst darauf gewartet hatten, dass Sarafina und Peter die Namen preisgeben.

Es sollten außergewöhnliche Namen sein

Schon vor einigen Wochen hatte Sarafina verraten, dass sie und Peter sich für außergewöhnliche Babynamen entschieden haben. Schließlich scheint es eine unausgesprochene Tradition in der Wollny-Familie zu sein, seltene Babynamen zu vergeben.

Sarafina wird da keine Ausnahme bilden. Auf die Frage, ob sie sich außergewöhnliche Namen ausgesucht hat, sagt sie vor einigen Wochen kurz und knapp auf Instagram: „Na klar“.

So heißen die Zwillinge

Jetzt hat Sarafina endlich verraten wie die Zwillinge heißen: Emory Maximilian und Casey Maximilian. Und eins steht fest, außergewöhnlich sind die Namen der beiden wirklich!

Auf Instagram schrieb sie dazu: „Unser ganzer Stolz: Emory Maximilian Wollny geb. 18.05.2021 um 06.09 Uhr Gewicht: 1400 g…Größe: 38 cm. Casey Maximilian Wollny geb. 18.05.2021 um 06.10 Uhr Gewicht: 1440 g … Größe: 39 cm. Sie tragen beide den 2. Namen Maximilian, weil es auch der 2. Name von Peter ist.“

Fans mögen die Namen nicht

Doch so richtig gut kommen die Namen nicht bei den Fans an. In den Kommentaren häufen sich die Stimmen, die mit den Babynamen nicht so viel anfangen können. So schreibt einer: „Zum Glück ist alles Geschmackssache!“ Und ein anderer schreibt: „Typische Wollnynamen!“

Ein anderer drückt es krasser aus schreibt: „Bin ich hier die einzige die die Namen furchtbar findet? Wie kann man sowas seinen Kindern antun?“ Darauf antwortet ein weiterer Kommentator: „Da hätten die auch gleich Kevin nehmen können. Das ist die nächste Hartz-4-Generation. Aber was willst bei solchen Leuten erwarten, ist deren Niveau!“

Ganz schön gemein!

Wie spricht man die Namen aus?

Ein Glück sind nicht alle Kommentare zu den Babynamen von Sarafina und Peter durchweg fies und viele finden die beiden Namen sehr schön, auch wenn einige sich unsicher sind, wie man die Namen richtig ausspricht.

Es gibt aber auch Fans, die sich für die frischgebackenen Eltern einsetzen und so schreibt einer: „Ich war bisher immer nur stille Mitleserin, aber bei den Kommentaren die man hier zu lesen bekommt, zweifelt man ja schon etwas an dem Verstand oder auch Respekt einiger hier, was nehmt ihr euch eigentlich raus über die Namen zweier Kinder zu urteilen? Als würde euch das irgendetwas angehen. Einfach nur dreist und respektlos seid ihr!! Und wie wärs im übrigen mal damit, einen Post bis zum Ende zu lesen, dann müsste man nicht fragen wieso die Kinder im 2. Namen Maximilian heißen und ob ihr das gut findet oder nicht, es ist nicht eure Entscheidung. Ihr solltet euch einfach mal ordentlich schämen und anfangen Respekt und Anstand zu lernen.“

(TT)