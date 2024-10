Stars Sarah Engels: Schon wieder am Knie verletzt

Sarah Lombardi - 17.01.2017 Berlin - Eventpress Fuhr BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.10.2024, 14:00 Uhr

Sarah Engels hat aktuell einfach kein Glück mit ihren Gelenken.

Anfang des Jahres musste sie bereits einmal operiert werden, weil sie sich einen Kreuzbandriss zugezogen hatte. Nun hat sie sich erneut am Knie verletzt.

„Ich traue mich gar nicht, es auszusprechen, aber als ich vor zwei Tagen surfen war, bin ich blöd mit meinem Knie weggeknickt und habe wieder ein Flitschen gemerkt“, berichtet die Sängerin in ihrer Instagram-Story aus ihrem Urlaub in Kanada. „Ich habe die ganze Zeit gehofft, dass es nichts Wildes ist und gedacht: ‚Morgen ist es sicher wieder weg.‘“ Weg sind die Schmerzen aber immer noch nicht und zurück in Köln sucht Sarah nun nach einer Klinik, in der sie schnell einen Termin bekommen kann.

Besonders ärgerlich findet sie, dass die ganze harte Arbeit der Genesung und des Trainings nun wieder dahin sein könnten: „Ich bin einen Marathon gelaufen, ohne dass mein Knie irgendwelche Probleme gemacht hat. Ich mache fast täglich Sport und es ist nichts passiert.“ Deswegen hofft sie, dass nicht noch einmal eine OP nötig sein wird: „Ich bete so, so sehr, dass es das nicht ist, und dass da auch nichts repariert werden muss.“