Stars Sarah Ferguson: Enkelkinder sind ihre große Inspiration

Sarah Ferguson, Duchess of York - Jan 23 -Lisa Marie memorial - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.11.2024, 09:00 Uhr

Die Ex-Frau von Prinz Andrew ist Kinderbuchautorin. Für ihre Werke lässt sie sich von ihren eigenen Enkeln inspirieren.

Sarah Ferguson möchte eine „ganze Bibliothek“ an Büchern für ihre Enkelkinder schreiben.

Die Herzogin von York hat bereits mehrere Kinderbücher veröffentlicht. Beim Schreiben ihrer Werke denkt Fergie gerne an die jüngsten Mitglieder ihrer Familie. Ihre beiden Töchter Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie haben die 65-Jährige längst zur mehrfachen Oma gemacht.

Auf die Frage, ob sie sich von ihren Enkelkindern inspirieren lässt, verrät sie dem Magazin ‚Heat‘: „Ja, absolut – und ich teste die Geschichten auch an ihnen aus. Mein Ziel ist es, eine ganze Bibliothek von Kinderbüchern zu schaffen, an denen sie sich erfreuen können. Ich hoffe, sie werden sie ihren eigenen Kindern und Enkeln vorlesen, wenn ich nicht mehr bin.“

Die Autorin zieht sich in ihr Arbeitszimmer zurück und meidet technische Geräte wie Laptops oder Tablets, wenn sie ihre neuen Bücher schreibt. „Ich schreibe mit der Hand und einem Füllfederhalter in meinem Arbeitszimmer und die Geschichten fließen einfach“, erzählt sie. „Ich lasse mich am meisten von der Natur inspirieren.“

Im letzten Jahr hatte die Ex-Frau von Prinz Andrew sowohl mit Brust- als auch mit Hautkrebs zu kämpfen. Auf die Frage, wie sie die schwierigeren Momente überstanden hat, offenbarte Fergie kürzlich gegenüber dem britischen Magazin ‚HELLO!‘: „Meine Kinder, die Freude, Großmutter zu sein, das Schreiben meiner Kinderbücher und die Arbeit an meinem nächsten Roman. Schreiben ist meine Flucht.“