Stars Sarah Harrison: Wieder Kaiserschnitt

Sarah Nowak und Dominic Harrison - 10.04.17 Hamburg - Eventpress Golejewski BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.05.2024, 15:07 Uhr

Die Influencerin will auch ihr drittes Baby nicht auf natürlichem Weg zur Welt bringen.

Sarah Harrison will ihr drittes Baby ebenfalls per Kaiserschnitt zur Welt bringen.

Die 32-jährige Influencerin und ihr Partner Dominic Harrison werden bald erneut Eltern. Nach ihren Töchtern Mia Rose und Kyla erwarten die beiden Internet-Stars abermals ein Mädchen und wie die werdende Mutter jetzt in einer Instagram-Story verriet, soll auch die Geburt ihrer dritten Tochter ähnlich ablaufen wie bei den ersten beiden Kids. Über den geplanten Kaiserschnitt sagt Sarah: „Tatsächlich habe ich nie darüber gesprochen, das war immer so unseres. Aber bei Mia war es so, dass es ein Kaiserschnitt sein sollte und bei Kyla habe ich dann gesagt, es wird noch mal einer. Die Narbe ist schon da, ich kenne den Ablauf.“

Durch die zwei früheren Kaiserschnittentbindungen wäre es laut Sarahs Ärzten offenbar auch nicht ungefährlich, das dritte Baby natürlich auf die Welt zu bringen. „Und auch jetzt beim Dritten wäre es ein Risiko, normal zu entbinden, wegen der Narben, des Drucks – deswegen entscheide ich mich wieder für einen Kaiserschnitt“, erklärt sie. In ihrer Social-Media-Nachricht stellt Sarah außerdem klar, dass ihrer Meinung nach jede Frau selbst entscheiden dürfe, wie die Geburt ihres Kindes aussehen solle — egal ob Kaiserschnitt oder nicht.