Stars Sarah Jessica Parker will eine Sache über ‚Sex and the City‘ klarstellen

Sarah Jessica Parker möchte offenbar mit einem weit verbreiteten Missverständnis aufräumen: Nur weil sie seit fast drei Jahrzehnten Carrie Bradshaw verkörpert, bedeutet das nicht, dass sie privat genauso ist wie ihre berühmte Serienfigur.

Die heute 61-jährige Schauspielerin schlüpfte erstmals 1998 in die Rolle der New Yorker Modejournalistin in 'Sex and the City'. Auch im Nachfolger 'And Just Like That' kehrte sie als Carrie zurück. Über die Jahre wurde die Figur zu einer echten Stil-Ikone. Parker selbst möchte allerdings nicht mit ihrem Alter Ego gleichgesetzt werden. In einer aktuellen Fragerunde mit der britischen 'Vogue' wurde sie gefragt, welches falsche Bild sich die Öffentlichkeit am häufigsten von ihr mache. Ihre Antwort fiel kurz und eindeutig aus: "Dass ich Carrie bin."



Parker ist selbst in der Umgebung von New York City aufgewachsen – jener Metropole, die in 'Sex and the City' eine zentrale Rolle spielt. Eine Angewohnheit aus ihrer Heimat hat sie bis heute beibehalten. Auf die Frage nach dem "typischsten New-York-Ding" an ihr erklärte die Schauspielerin augenzwinkernd: "Ich werde Tag und Nacht 'Taxi!' schreien. Ich bin diejenige, die für alle ein Taxi bekommt." Diese Fähigkeit gibt sie inzwischen auch an ihre Kinder weiter. "Ich habe meinen Töchtern beigebracht, wie man eines bekommt, und sie sagen: 'Wir können nicht so schreien.' Doch, das muss man!", scherzte sie. Parker hat mit ihrem Ehemann, dem Schauspieler Matthew Broderick, drei Kinder: Sohn James ist 23 Jahre alt, die Zwillingstöchter Marion und Tabitha sind 17. Ihre Familie bezeichnete sie als ihre "größte Errungenschaft".



Auch beruflich erinnert sich Parker gerne an ihre Zeit bei 'Sex and the City' zurück. Gegenüber dem Magazin 'PEOPLE' erzählte sie, dass sie während der Dreharbeiten nahezu alles getragen hätte, was die Kostümbildnerinnen Patricia Field und Molly Rogers ihr vorgeschlagen hätten. Die Anproben fanden teilweise mitten in der Nacht statt. "Es war zwei, drei oder vier Uhr morgens, wir hatten gerade mit dem Drehen aufgehört und ich war bei einer Anprobe", berichtete Parker. Dabei seien mitunter die "verrücktesten Sachen" zum Vorschein gekommen. Von den legendären Outfits existieren sogar Polaroid-Aufnahmen. Parker habe sich auf die Modeexperimente eingelassen, weil man schließlich nie wisse, welches Kleidungsstück am Ende zur Ikone werde.

Bang Showbiz | 01.09.2026, 10:00 Uhr

Sarah Jessica Parker will eine Sache über 'Sex and the City' klarstellen.

Sarah Jessica Parker möchte offenbar mit einem weit verbreiteten Missverständnis aufräumen: Nur weil sie seit fast drei Jahrzehnten Carrie Bradshaw verkörpert, bedeutet das nicht, dass sie privat genauso ist wie ihre berühmte Serienfigur.

Die heute 61-jährige Schauspielerin schlüpfte erstmals 1998 in die Rolle der New Yorker Modejournalistin in ‚Sex and the City‘. Auch im Nachfolger ‚And Just Like That‘ kehrte sie als Carrie zurück. Über die Jahre wurde die Figur zu einer echten Stil-Ikone. Parker selbst möchte allerdings nicht mit ihrem Alter Ego gleichgesetzt werden. In einer aktuellen Fragerunde mit der britischen ‚Vogue‘ wurde sie gefragt, welches falsche Bild sich die Öffentlichkeit am häufigsten von ihr mache. Ihre Antwort fiel kurz und eindeutig aus: „Dass ich Carrie bin.“

Parker ist selbst in der Umgebung von New York City aufgewachsen – jener Metropole, die in ‚Sex and the City‘ eine zentrale Rolle spielt. Eine Angewohnheit aus ihrer Heimat hat sie bis heute beibehalten. Auf die Frage nach dem „typischsten New-York-Ding“ an ihr erklärte die Schauspielerin augenzwinkernd: „Ich werde Tag und Nacht ‚Taxi!‘ schreien. Ich bin diejenige, die für alle ein Taxi bekommt.“ Diese Fähigkeit gibt sie inzwischen auch an ihre Kinder weiter. „Ich habe meinen Töchtern beigebracht, wie man eines bekommt, und sie sagen: ‚Wir können nicht so schreien.‘ Doch, das muss man!“, scherzte sie. Parker hat mit ihrem Ehemann, dem Schauspieler Matthew Broderick, drei Kinder: Sohn James ist 23 Jahre alt, die Zwillingstöchter Marion und Tabitha sind 17. Ihre Familie bezeichnete sie als ihre „größte Errungenschaft“.

Auch beruflich erinnert sich Parker gerne an ihre Zeit bei ‚Sex and the City‘ zurück. Gegenüber dem Magazin ‚PEOPLE‘ erzählte sie, dass sie während der Dreharbeiten nahezu alles getragen hätte, was die Kostümbildnerinnen Patricia Field und Molly Rogers ihr vorgeschlagen hätten. Die Anproben fanden teilweise mitten in der Nacht statt. „Es war zwei, drei oder vier Uhr morgens, wir hatten gerade mit dem Drehen aufgehört und ich war bei einer Anprobe“, berichtete Parker. Dabei seien mitunter die „verrücktesten Sachen“ zum Vorschein gekommen. Von den legendären Outfits existieren sogar Polaroid-Aufnahmen. Parker habe sich auf die Modeexperimente eingelassen, weil man schließlich nie wisse, welches Kleidungsstück am Ende zur Ikone werde.