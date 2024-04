Stars Sarah Paulson: Keine Lust auf Botox

Sarah Paulson - American Horror Story 100th episode party 2019 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.04.2024, 08:00 Uhr

Die Schauspielerin will sich nicht im Namen der Schönheit unters Messer legen.

Sarah Paulson hält nichts von Schönheitsoperationen.

Die US-Schauspielerin will eigenen Aussagen zufolge in Würde altern. Deshalb kommt Botox für sie nicht infrage. Das verriet die 49-Jährige im Gespräch mit ihrem langjährigen Kumpel Pedro Pascal für das ‚Interview‘-Magazin. Der ‚Game of Thrones‘-Star erklärte, dass er Sarah nicht dazu auffordern wolle, über ihren Standpunkt in Sachen Schönheitsoperationen zu sprechen. Die ‚Ocean’s 8‘-Darstellerin erwiderte daraufhin: „Nun, da ich mir zu diesem Zeitpunkt nichts ins Gesicht spritze, weiß wohl jeder, dass ich 49 bin.“

Die beiden sprachen auch über Sarahs neuestes Projekt, die Hauptrolle in dem Theaterstück ‚Appropriate‘, das noch bis zum 23. Juni am Broadway läuft. Pedro vermutete, dass es Sarah wohl „jung“ halte, zurück zum Theater zu gehen. Die Emmy-Preisträgerin war jedoch anderer Meinung und sagte, dass sie der Stress um Jahre altern würde. „Oh mein Gott. Wenn es irgendetwas gibt, das mich schnell altern lässt, dann ist es, wieder zum Theater zu gehen“, gestand sie.

Außerdem bringe ihr die Mimik Falten ein. „Manchmal stehe ich hinter der Bühne und spiele dieses Stück und denke: ‚Wow, ich mache diese Gesichtsausdrücke mehrmals am Tag, den ganzen Tag lang, monatelang. Ich hatte noch nie diese Falten zwischen meinen Augenbrauen.‘ Wenn ich mit diesem Stück fertig bin, werden sie wohl für immer da sein“, offenbarte sie.