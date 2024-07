Stars Paul Mescal: Transformation für ‚Gladiator 2’

BAFTAS 2024 - red carpet - Paul Mescal - Feb 24 BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.07.2024, 08:00 Uhr

Paul Mescal befürchtete, dass er „eher wie ein Unterwäschemodell als wie ein Krieger“ aussehen würde, nachdem er für ‚Gladiator 2’ ordentlich an Muskelmasse zugenommen hat.

Der 28-jährige Schauspieler hat die Hauptrolle in der Fortsetzung von Sir Ridley Scotts Oscar-gekröntem Epos aus dem Jahr 2000 ergattert. Um Lucius Verus im alten Rom zu spielen, sollte er „groß und stark“ aussehen – und Paul wollte, dass seine Muskeln mehr als nur ästhetisch sein sollten.

Er erzählte der Zeitschrift ‘Vanity Fair’: „Ich wollte einfach groß und stark sein und wie jemand aussehen, der ein bisschen Schaden anrichten kann, wenn die Kacke am Dampfen ist. Ich denke auch, dass man manchmal, wenn man nach dem perfekten Aussehen strebt, eher wie ein Unterwäschemodel als wie ein Krieger aussehen kann … Die Muskeln beginnen zu wachsen, und das kann in gewisser Hinsicht als ästhetisch angesehen werden, aber es hat etwas mit dem Gefühl zu tun, stark in seinem Körper zu sein, das einfach ein anderes Gefühl hervorruft. Man trägt sich anders. Es hat eine psychologische Auswirkung auf dich, die für den Film nützlich ist.“

Auch sein Co-Star Pedro Pascal ist beeindruckt von Mescals Transformation. Pedro (49) sagte der Publikation: „Ich nenne ihn Backsteinmauer-Paul. Er ist so stark geworden. Ich würde mich lieber von einem Gebäude stürzen, als noch einmal gegen ihn kämpfen zu müssen. Gegen jemanden anzutreten, der so fit, so talentiert und so viel jünger ist. Abgesehen davon, dass Ridley ein absolutes Genie ist, ist Paul ein wichtiger Grund, warum ich meinem armen Körper diese Erfahrung zumuten würde.“