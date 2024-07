Hat Marvel dieses Mal mehr Glück? „Erste Mission“: Pedro Pascal teilt erstes Bild der „Fantastic Four“

Pedro Pascal freut sich auf die "erste Mission" der "Fantastic Four". (smi/spot)

SpotOn News | 26.07.2024, 16:15 Uhr

Nach zwei mehr oder weniger erfolglosen Versuchen nimmt nun die nächste Verfilmung des Marvel-Comics "Fantastic Four" Gestalt an. Pedro Pascal teilte das erste Bild mit seinen drei Co-Stars vom Set

Die "Fantastischen Vier" des Marvel Cinematic Universe sind vereint. Pedro Pascal (49) teilte auf Instagram das erste Bild des Casts von "Fantastic Four". Der "The Last of Us"-Star posiert darauf mit seinen drei Kollegen des kommenden Superheldenspektakels. Vanessa Kirby (36, "Napoleon") umarmt ihn, daneben lächeln Ebon Moss-Bachrach (47) und Joseph Quinn (30) in die Kamera. "Unsere erste Mission" hat Pedro Pascal zu dem Bild geschrieben. Außerdem postete er ein Foto von Regisseur Matt Shakman (48).

Diese Darsteller formieren die Fantastic Four

Pedro Pascal verkörpert in "Fantastic Four" Reed Richards alias Mister Fantastic. Vanessa Kirby spielt dessen Partnerin Sue Storm, auch als die Unsichtbare bekannt. "The Bear"-Star Ebon Moss-Bachrach wird sich in Das Ding verwandeln. "Stranger Things"-Darsteller Joseph Quinn, der mit Pedro Pascal schon "Gladiator II" drehte, gibt Johnny Storm alias die menschliche Fackel.

"Fantastic Four" ist Teil der sechsten Phase des Marvel Cinematic Universe. Der Kinostart ist für den 25. Juli 2025 vorgesehen. Der Film soll in einem alternativen New York in den 1960er-Jahren spielen.

Hat Marvel dieses Mal Erfolg mit den "Fantastic Four"?

Pedro Pascals Caption "Unsere erste Mission" deutet darauf hin, dass es nicht bei einem Abenteuer der "Fantastischen Vier" bleiben soll. Doch dies wird vermutlich von der Performance des Films an den Kinokassen abhängen.

Denn der 2025-Film ist bereits der dritte Versuch, die 1961 gestartete Comicreihe dauerhaft auf der Leinwand zu etablieren. 2005 startete die erste Adaption mit unter anderem Chris Evans (43) und Jessica Alba (43). Trotz schlechter Kritiken war die Verfilmung ein Erfolg, der 2007 immerhin die Fortsetzung "Rise of the Silver Surfer" nach sich zog. Doch dabei blieb es.

2015 lief ein ebenfalls "Fantastic Four" betiteltes Reboot mit Miles Teller (37) an. Doch der Film floppte dieses Mal nicht nur bei der Kritik, sondern auch an der Kasse.