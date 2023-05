Stars Sarina Nowak hielt Hirntumor für Migräne

Sarina Nowak - 03.07.2017 Deutscher Bloggerpreis 2017 by HashMAG in Berlin - Geisler-Fotopress BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.05.2023, 11:07 Uhr

Die Ex-GNTM-Kandidatin gesteht ihre tiefen Ängsten nach ihrer schlimmen Diagnose.

Sarina Nowak spricht über ihre beängstigende Hirntumor-Diagnose.

Die ehemalige ‚Germany’s Next Topmodel‘-Kandidatin machte im vergangenen Jahr schockierende Neuigkeiten öffentlich: Ärzte hatten einen Tumor in ihrem Kopf entdeckt, woraufhin sie sich einer OP unterziehen musste. Tatsächlich fing der Albtraum relativ harmlos an: Sarina dachte zunächst, sie litt an Migräne.

„Ich bin nachts um drei wach geworden, mit den schlimmsten Kopfschmerzen meines Lebens. Ab da hat es dann angefangen und die Schmerzen sind nicht mehr weggegangen“, erinnert sie sich im ‚Gala‘-Interview zurück. „Ich dachte die ganze Zeit, das ist Migräne und das geht bestimmt weg.“

Wegen der anhaltenden Schmerzen begab sich das Curvy-Model schließlich ins Krankenhaus. „Tief in mir drinnen hatte ich schon so das Gefühl, dass da was nicht stimmt“, gesteht die 29-Jährige. Mit der Schock-Diagnose Hirntumor hätte sie aber im Leben nicht gerechnet. „Ich hatte Angst, dass ich sterbe“, enthüllt die blonde Schönheit. Während dieser schwierigen Zeit suchte sie Trost bei ihrer Familie in Deutschland. Normalerweise lebt und arbeitet Sarina in ihrer Wahlheimat USA.

Obwohl die gebürtige Niedersächsin die Operation gut überstanden hat, leidet sie noch an Nachwirkungen des Tumors. „Ich will ganz viel Wasser trinken, aber habe trotzdem das Gefühl, dass ich verdurste. Das hat der Tumor ein bisschen angegriffen“, erzählt sie.