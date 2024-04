Heidis Model-Kampf spitzt sich zu „GNTM“-Fotograf rastet aus: „Ihr verschwendet meine Zeit!“

Sind von einigen Models enttäuscht: Heidi Klum und Gast-Juror Kilian Kerner. (jök/spot)

SpotOn News | 11.04.2024, 23:15 Uhr

Zuckerbrot ist alle bei "GNTM". In Folge neun spürten die Models zum ersten Mal die Härte des Business. Auf ein schonungsloses Presse-Training folgte ein herausforderndes Paar-Shooting. Anschließend hagelte es für einige der Models heftige Kritik.

Die Anforderungen an die angehenden Topmodels stiegen in Folge neun von "Germany's next Topmodel" merklich. Im knallharten Interview-Training mussten sie provokante Fragen meistern. Beim Shooting im Doppelpack waren Spontaneität und Teamarbeit gefragt. Doch vor der Linse von Star-Fotograf Yu Tsai stieß auch so mancher Top-Favorit an seine Grenzen. Yu Tsai, Heidi Klum (50) und Designer und Gast-Juror Kilian Kerner (39) sparten nicht mit Kritik. Dabei ging es für die Models neben dem Weiterkommen um viel: Kilian Kerner hatte den größten Model-Job seiner Karriere zu vergeben.

Dominics Fauxpas beim Presse-Teaching

Heidi Klum selbst weiß ein Lied davon zu singen: Wer ins Model-Business will, sollte unbedingt ein Interview-Training absolviert haben. Das übernahm Sat.1-Anchorwoman Claudia von Brauchitsch (49) für Heidi. Die profilierte Journalistin fühlte den Models in Vierergruppen tüchtig auf den Zahn. Den Look der extrovertierten Mare mit kleinen Plastikspinnen im Gesicht hinterfragte sie mit deutlichen Worten: "Glaubst du, ein Nischen-Model hat Chancen, 'Germany's Topmodel' zu werden?" Auch die Zwillinge Luka und Julian erhielten schonungslose Hinweise der Trainerin: "Die Story von den Zwillingen ist irgendwann auserzählt. Ihr müsst eigenständiger werden." Gleich zwei große Fauxpas leistete sich Dominic. Über die Schwächen des anwesenden Model-Kollegen Aldin befragt, fing Dominic an, wirr zu schwadronieren. Aldin war überhaupt nicht "amused". Zudem dichtete Dominic Armin und Jana eine Sommer-Affäre auf Teneriffa an. Ein gefundenes Fressen für die Profi-Journalistin. Während Jana vehement dementierte, sah Armin die Sache locker und nahm Dominic versöhnlich in den Arm.

Kilian Kerner vergab "größten Model-Job seiner Karriere"

Kilian Kerner gehört zum "GNTM"-Stammpersonal. Dieses Jahr hatte der Star-Designer etwas ganz Besonderes im Gepäck. Weil seine Modemarke im Sommer 20-jähriges Bestehen feiert, winkte einem der Models am Ende der Folge das gesamte Star-Paket: exklusives Foto- und Video-Shooting, große Plakat-Kampagne und jede Menge Medienpräsenz. Doch Kerner lud die Models zunächst ganz unverfänglich zum Catwalk-Training. Hier glänzten vor allem Jermaine, Linus sowie Stella, Kadidja und Lea. Seit ihre langen Haare dem Umstyling zum Opfer fielen, kommt die 24-jährige Düsseldorferin deutlich besser an – was noch Folgen haben sollte.

Fotografen-Ausraster beim Shooting

Auch "Vogue"-Fotograf Yu Tsai war nicht zum ersten Mal zu Gast in Heidi Klums Show. Er ist bereits aus der "GNTM"-Vergangenheit für seine spitze Zunge bekannt. Die Challenge für die Models: In Zweier-Gruppen eingeteilt sollten sie an fünf Sets der Kulisse von "Tiny Tokyo" möglichst viele Top-Motive abliefern. Teamwork, Spontaneität und Kreativität waren gefragt. Denn jedes Paar hatte nur fünf Minuten Zeit. Den Titel der besten Boy-Group verbuchten Armin und Luka für sich. Beste Girls waren Lydwine und Lea. Umso heftigere Kritik ernteten andere: Mit-Favorit Aldin schwächelte genauso wie Nuri. "Das ist zu langweilig. Da kommt nichts rüber!", lautete Yu Tsais Kritik. Als "Schnarchnasen" bezeichnete Heidi auch Felix und Julian. Xenias und Janas Shooting brachte das Fass beim Fotografen zum Überlaufen: "Ich sehe keine Models vor mir. Ich sehe nicht, dass ihr gewinnen wollt! Ihr verschwendet meine Zeit!"

Lea zieht das große Los

Schließlich outete sich Kilian Kerner: "Vielleicht habt ihr euch gewundert, dass ich bei jedem Casting dabei war. Das liegt daran, dass ich heute den mit Abstand größten Job meiner ganzen Karriere vergeben werde." Am Ende durften die beiden Durchstarter Lea und Jermaine jubeln. Sie sind die Gesichter des 20-jährigen Jubiläums der Marke Kilian Kerner. Ihre Reaktion: "Das wird groß!" Die Wackel-Kandidaten dieser Folge heißen dagegen Stella, Jana, Nuri, Dominik, Felix und Yusupha. Sie müssen sich in der nächsten Folge in einer Laufsteg-Challenge durchsetzen – oder sie fliegen nach Hause.