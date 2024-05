Sprengstoff-Buch "Rebel Rising" Rebel Wilsons Memoiren: Seiten über Sasha Baron Cohen in UK geschwärzt Düster sind ihre Erinnerungen an einen Dreh mit Borat-Darsteller Sasha Baron Cohen 2016. Nun kommen Rebel Wilsons Memoiren „Rebel Rising“ in England zensiert in die Buchläden. Die Seiten über Cohen erscheinen sämtlich geschwärzt.