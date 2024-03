Stars Saweetie: Ihr Talent wurde ständig angezweifelt

Saweetie - Bel-Air season 2 premiere 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.03.2024, 11:43 Uhr

Die Musikerin hatte stets damit zu kämpfen, nicht respektiert zu werden.

Saweetie ist „immer unterschätzt worden“.

Die Rapperin glaubt, dass sie ihr ganzes Leben lang unterbewertet wurde. Allerdings hat sich die 30-Jährige von ihren Zweiflern nicht davon abhalten lassen, ihre Ambitionen zu verwirklichen. Im Gespräch mit dem Magazin ‚Allure‘ erzählt sie: „Das ist wie ein roter Faden in meinem Leben. Deshalb stört mich das Internet auch nicht wirklich. Es gab Momente im Unterricht, in denen die weißen Lehrer sagten: ‚Macht deine Mutter deine Hausaufgaben für dich? Denn wir wissen, dass du nicht so schlau bist.‘ Oder wenn ich mich für den Sport beworben habe, hieß es: ‚Oh, sie ist ein hübsches Mädchen, sie ist wahrscheinlich schlecht.‘ Es war einfach ein ständiger Zweifel, die ganze Zeit. Aber es hat mein Selbstvertrauen gestärkt und mich dazu gebracht, mich auf mich selbst zu verlassen und immer wieder Grenzen zu überschreiten.“

Saweetie, die mit bürgerlichem Namen Diamonte Harper heißt, behauptet außerdem, dass sie von einigen Musikmanagern schlechte Ratschläge bekommen habe. „Mir wurde gesagt, ich solle auf Instagram mehr twerken. Mir wurde gesagt, dass meine Stimme sehr langweilig sei. Mir wurde gesagt, dass ich zu monoton rappe und mehr Energie brauche. Mir wurde gesagt, dass ich mehr von meinem Leben im Internet teilen sollte“, berichtet die ‚My Type‘-Hitmacherin.

Gleichzeitig stellt sie klar: „Ich werde twerken, wenn ich Lust dazu habe. Das wird aber nicht mein Marketing sein. Und wenn es das ist, was du wirklich gerne tust, dann kannst du dich dadurch selbst stärken. Aber mir ist es nicht angeboren.“