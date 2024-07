Musik LL COOl J: Überraschungs-Comeback nach einem Jahrzehnt

LL Cool J - Grammys 2020 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.07.2024, 16:00 Uhr

Damit hätten Fans von LL COOL J schon kaum noch gerechnet: Der 80er-Jahre-Rapper ist zurück und bringt mehr Energie als je zuvor.

Sein neues Album „The FORCE” kommt am 6. September heraus und die Lead-Single ‚Passion‘, auf der der Musiker die Jazzlegende Herbie Hancock samplet, ist schon jetzt zu hören.

Vier Jahrzehnte nach seiner Debütsingle und 11 Jahre nach dem letzten Album kündigt LL COOL J sein Comeback-Album für den 6. September an. Und die Songs darauf enthalten weitere Überraschungen, denn der Rapper singt sie nicht allein. Unter den 14 Tracks sind auch Kollaborationen mit bekannten Namen wie Eminem, Nas, Snoop Dogg und Busta Rhymes. Mit Rapperin Saweetie ist auch eine Vertreterin der neuen Rap-Generation dabei. Produziert wurde ‚The FORCE‘ vollständig von Q-Tip, seines Zeichens Grammy-Gewinner, Rock Roll Hall of Famer und Gründer von A Tribe Called Quest. Die neue Single ‚Passion‘ samplet ‚Sun Touch‘, ein Stück von Jazzlegende Herbie Hancock aus dem Jahr 1975, wie eine Pressemitteilung von LL COOL Js. Management erklärt.

Auf seine lange Auszeit von der Musik angesprochen, sagte LL COOL J kürzlich gegenüber NME: „Ich bin quasi wieder zur Schule gegangen, was das Schreiben von Songs und das Rappen, das Arbeiten als MC mit dem Mic angeht.“ Man könne dieses Vorgehen mit Sportlern vergleichen, die in der Nebensaison an ihrer Technik feilen. Auf die Frage, ob er Druck verspüre, antwortete der Musiker, der mit bürgerlichem Namen James Todd Smith heißt, dass er sich ausschließlich selber „künstlerischen Druck“ mache: „Ich möchte etwas schaffen, das ich liebe, etwas, das ich wirklich annehmen kann, etwas, das ich großartig finde, etwas, das ich als bedeutsam empfinde, etwas, das ich als Fan lieben kann.“

‚Passion‘ und ‚Saturday Night Special‘ sind die ersten Singles von ‚The FORCE‘, dem 14. Studioalbum von LL COOL J. Nach über einem Jahrzehnt musikalischer Auszeit erscheint ‚The FORCE‘ zum 40. Jahrestag der Gründung von Def Jam Recordings, das Plattenlabel, das LL COOL J in den 80er-Jahren zum Star machte. 1984 war sein Song ‚I Need a Beat‘ eine der ersten Veröffentlichungen auf dem damals frisch gegründeten New Yorker Label. Vier Jahrzehnte später repräsentiert ‚The FORCE‘ auch das musikalische Erbe von Def Jam Recordings.