Er verdankt ihm viel Schauspieler Josh Duhamel trauert um seinen geliebten Stiefvater

Josh Duhamel ist ein erfolgreicher Hollywood-Schauspieler - hier zu sehen bei einem Filmfestival in Monaco. (the/spot)

SpotOn News | 23.04.2024, 19:01 Uhr

Der Schauspieler Josh Duhamel muss Abschied von seinem Stiefvater George Kemper nehmen. Auf Instagram ehrte er ihn als einen "unglaublichen Mann". Auch Ex-Frau Fergie bekundet ihr Beileid.

Schauspieler Josh Duhamel (51) trauert um seinen Stiefvater George Kemper. Auf Instagram postete der "Shotgun Wedding"-Darsteller die traurige Nachricht. "Ich habe mich heute von meinem Stiefvater George Kemper verabschiedet", schreibt er in seinem Statement. Weiter beschreibt er Kemper als "unglaublichen Mann mit einer überlebensgroßen Persönlichkeit und einem Lachen, das den Raum erfüllte".

Offenbar verdankt Josh Duhamel dem Ehemann seiner Mutter Bonny L. Kemper viel: "Er hat meine Mutter Bonny, meine Schwester Ashlee und mich von der falschen Seite der Gleise in ein Leben voller Möglichkeiten gezogen. Er hat mir außerdem zwei weitere wunderschöne Schwestern, McKenzee und Kassidy, geschenkt. Wir werden diesen Mann sehr vermissen. Danke für alles, was du für uns getan hast, Big George."

Auch Ex-Frau Fergie bekundet ihr Beileid

In den Kommentaren zu Duhamels Post äußerte sich auch seine Ex-Frau Fergie (49) und bekundete ebenfalls ihre Trauer: "Ich habe so schöne Erinnerungen an George. Er war immer so herzlich zu mir. Liebe und Engelsgebete für die ganze Familie."

Laut des US-Magazins "People" starb George Kemper am 9. April im Alter von 74 Jahren im San Tan Valley in Arizona. Der Stiefvater von Josh Duhamel war demnach Gründer und Betreiber einer der größten in Familienbesitz befindlichen Bauunternehmen in North Dakota.

Josh Duhamel selbst ist Vater eines zehnjährigen Sohnes. Axl stammt aus der Ehe mit Sängerin Fergie, die von 2009 bis 2019 hielt. Seit 2022 ist der Schauspieler mit Model Audra Mari (30) verheiratet. Die beiden sind seit Januar Eltern eines Sohnes namens Shepherd Lawrence.