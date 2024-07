Eine stilvolle Herzogin von York Wow-Auftritt in Schwarz und Weiß: Sarah Ferguson strahlt in Cannes

Sarah Ferguson beweist Stilgefühl in Cannes. (eee/spot)

SpotOn News | 23.07.2024, 21:15 Uhr

Ein Auftritt mit Wow-Faktor: Sarah Ferguson hat sich bei einem Galadinner in Cannes in einer edlen schwarz-weißen Cape-Robe präsentiert.

Sarah Ferguson (64) überstrahlt alle. Bei der "Knights of Charity Gala" in Cannes an der französischen Riviera hat die Herzogin von York Stilgefühl bewiesen und sich in einem edlen, schwarz-weißen Cape-Kleid mit leichter Schleppe aus dem Hause Safiyaa präsentiert.

Sie greift zu besonders edlen Accessoires

Zu dem figurbetonten Abendkleid kamen eine Henkeltasche, Pumps und lange Handschuhe in Schwarz zum Einsatz. Für ein wenig Glamour sorgten hängende Perlenohrringe in Silber. Ihre roten Haare stylte Fergie im Seitenscheitel zu eleganten Wellen.

Beim Make-up setzte die 64-Jährige auf eine deckende Foundation und schwarzen Eyeliner, um die Augen hervorzuheben. Ihre Lippen bekamen für das Galadinnner, das im Château de la Croix des Gardes stattgefunden hat, auch bekannt als Villa Perrier, einen leicht rosafarbenen Anstrich.

Neben Sarah Ferguson waren auch zahlreiche Promis bei der Wohltätigkeitsveranstaltung zugegen, darunter Schauspielerin Sharon Stone (66), die in einem trägerlosen Corsagenkleid in Weiß und mit blauen 3D-Blüten über den roten Teppich schritt.

Fergie bewundert Kate für Umgang mit Krebsdiagnose

Fergie hat die Sorgen um ihre Gesundheit nach ihren beiden Krebsdiagnosen regelrecht weggestrahlt. Erst im vergangenen Sommer hatte sie sich einer Brustkrebs-OP unterzogen. Nur wenige Monate später erhielt sie die Diagnose Hautkrebs. Da dieser besonders aggressiv sein soll, erholte sich Fergie Anfang dieses Jahres in einer österreichischen Hightech-Klinik. Sie soll "guter Dinge" sein, heißt es von Insidern.

Im März sprach Fergie, die mit ihrer Krankheit offen umgeht, auch über die Krebsdiagnosen von König Charles III. (75) und Prinzessin Kate (42). Besonders Kate bewundere sie "für die Art und Weise, wie sie öffentlich über ihre Diagnose gesprochen hat", teilte Fergie via Instagram mit.