Stars Kate Beckinsale: Grund für ihren Gewichtsverlust

Kate Beckinsale - The Summer Gala by Gala One 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.07.2024, 10:00 Uhr

Kate Beckinsale hat sich über die „Schwierigkeiten“ geäußert, die zu ihrem dramatischen Gewichtsverlust geführt haben.

Die 50-jährige Schauspielerin kämpfte mit der Trauer über den Tod ihres Stiefvaters Roy Battersby im Januar an einem „massiven Schlaganfall“ und dem Stress durch die Krebsdiagnose ihrer Mutter Judy Loe. Auf der Sommergala von Gala One in St. Tropez sagte der ‘Daily Mail’: „Ich denke, jeder macht im Leben etwas durch, und wir alle haben mit Schwierigkeiten zu kämpfen, und ich bin ziemlich offen mit meinen umgegangen. Ich habe mich hauptsächlich um meine Mutter gekümmert und es geht ihr gut.“

Kate hatte zuvor über ihre Probleme gesprochen, nachdem Fans ihren dramatischen Gewichtsverlust kritisiert hatten, der durch einen stressbedingten Riss in der Speiseröhre verursacht wurde. Sie schrieb auf Instagram: „Ich habe miterlebt, wie mein Stiefvater auf schockierende Weise gestorben ist, meine Mutter hat Krebs im vierten Stadium und ich habe durch Stress und Trauer viel Gewicht verloren… Ziemlich schnell, und dann war ich sechs Wochen lang im Krankenhaus, weil die Trauer ein Loch in meine Speiseröhre gebrannt hatte, was dazu führte, dass ich Unmengen von Blut erbrach, und es fiel mir sehr schwer, zu essen… Und ich habe gerade sehr, sehr hart an einem Film gearbeitet, der eigentlich ziemlich auslösend war, weil er auch den Tod meines Vaters zum Thema hatte”.

Kate hatte sich um ihre Mutter und ihren verstorbenen Stiefvater gekümmert, nachdem sie sie aus den USA eingeflogen hatte.