Seit 2022 verlobt Schauspielpaar Kimberly J. Brown und Daniel Kountz haben geheiratet

Kimberly J. Brown hat ihren Verlobten Daniel Kountz zum Ehemann genommen. (dr/spot)

SpotOn News | 20.04.2024, 14:05 Uhr

Hollywood hat ein neues Schauspiel-Ehepaar: Daniel Kountz und Kimberly J. Brown haben sich unter freiem Himmel das Jawort gegeben. Sie lernten sich einst am Set kennen, fanden aber erst Jahre später auch romantische zueinander.

Das US-amerikanische Schauspielpärchen Kimberly J. Brown (39) und Daniel Kountz (45) hat geheiratet. Das berichtet das "People"-Magazin und veröffentlichte dabei auch einige Schnappschüsse von der Zeremonie in Kalifornien. Insgesamt seien 92 Gäste zur Hochzeit geladen gewesen. Gefeiert wurde im Spanish Hills Club im Örtchen Camarillo. Die Braut sei von der Location von Beginn an angetan gewesen: "Es war einfach so schön, als wir das erste Mal dort waren."

Die Feier fand unter freiem Himmel statt und unter dem Motto "schlichte Eleganz". "Wir beide lieben die Natur, deshalb wollten wir die Zeremonie unbedingt unter den Bäumen, mit Blick auf ein Tal und draußen abhalten", sagte der Bräutigam Kountz. Auch einige Schauspielkollegen wohnten der Hochzeit bei, so unter anderem Ali Fedotowsky (39), Ashley Jones (47), Missi Pyle (51), Amy Davidson (44) oder auch Judith Hoag (60). Das Paar schritt zu den Klängen des Sara-Bareilles-Hits "I Choose You" vor den Altar, welches von Briana Cuoco (35) gesungen wurde, der Schwester von "The Big Bang Theory"-Star Kaley Cuoco (38).

Kimberly J. Brown und Daniel Kountz lernten sich am Set kennen

Die beiden lernten sich einst im Jahr 2001 bei den Dreharbeiten der Disney-Komödie "Halloweentown II" kennen. Jahre später starteten Kountz und Brown eine Romanze. Brown erinnert sich heute noch gut an ihre ersten Begegnungen. Damals hätten sie sich zwar "großartig verstanden", aber es habe keine romantischen Gedanken oder Gefühle gegeben: "Wir waren strikt professionell." Erst 2016 fanden sie dann zueinander. Die beiden verlobten sich 2022. Nach der Hochzeit sagte Kountz über die nun vollzogene Ehe: "Ich kann es kaum erwarten, die Welt mit ihr zu erkunden. Das wird fantastisch."

Daniel Kountz startete seine Karriere Ende der 90er-Jahre und hatte einen seiner ersten Auftritte in dem US-Filmdrama "Zu jung für ein Baby" an der Seite von Kirsten Dunst (41). Auch in dem Kultfilm "10 Dinge, die ich an Dir hasse" aus dem Jahr 1999 ist Kountz zu sehen gewesen. Kimberly J. Brown startete ihre Karriere einige Jahre früher und war bereits als Teenager in zahlreichen TV- und Kinoproduktionen zu sehen. Ihren Durchbruch hatte sie in dem Coming-of-Age-Film "Tumbleweeds" aus dem Jahr 1999. Deutschen Fans ist sie vor allem aufgrund ihrer Rolle der Dorothee aus der Komödie "Friendship!" mit Matthias Schweighöfer (43) und Friedrich Mücke (43) in den Hauptrollen ein Begriff.