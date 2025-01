27 Kilo runter Schlagerstar Ross Antony hat drastisch abgenommen

Ross Antony überraschte bei den "Schlagerchampions" mit einem ungewönlichen Look. (ncz/spot)

SpotOn News | 14.01.2025, 09:45 Uhr

Ross Antony zeigte sich bei den "Schlagerchampions" ganz verändert - mit erschlankter Figur, neuer Haarfarbe und rockigem Outfit statt schrillem Glitzer-Anzug. Das steckt hinter dem neuen Look.

Nach seinem Auftritt bei "Schlagerchampions – Das große Fest der Besten" am Samstagabend (11. Januar) sorgte vor allem die neue Figur von Ross Antony (50) für Gesprächsstoff. Der Schlagersänger zeigte sich auf der Bühne der Sendung im Ersten von Florian Silbereisen (43) deutlich erschlankt, mit dunkleren Haaren und in einem ganz neuen Look. Statt buntem Glitzer trug der gebürtige Brite bei dem Auftritt ein Outfit komplett in Schwarz mit Jeans und Lederjacke.

Das steckt hinter der Gewichtsabnahme

Nun verrät Antony, was hinter seiner Verwandlung steckt. Gegenüber der "Bild"-Zeitung erklärte der 50-Jährige, dass er und sein Ehemann Paul Reeves jeweils 27 Kilo abgekommen haben. "Ich wiege jetzt 83 Kilogramm bei 1,77 Meter Größe und fühle mich sehr wohl damit. Davor brachte ich 110 Kilo auf die Waage. Das kam durch die Corona-Zeit, in der ich oft aus Langeweile zu viel gegessen habe – vor allem Süßigkeiten", so Antony. Besonders seine Mutter hätte ihm ans Herz gelegt, ein wenig abzunehmen.

Ehemann Paul schloss sich dem Vorhaben aus Solidarität an. "Das war in den ersten zwei Monaten gar nicht so einfach und ich wurde zum Laune-Bär", so Ross Antony zu "Bild". "Aber dann habe ich mich daran gewöhnt und merkte, dass so langsam bei mir die Pfunde purzelten. Das ist natürlich dann eine Motivation."

Hinter der Gewichtsabnahme steckt laut Antony folgender Plan: "Wir essen nur noch zweimal am Tag: morgens und abends. Und Süßigkeiten lasse ich ganz weg. Ehemann Paul bereite zu Hause viel Fisch und Gemüse zu. Gehen die beiden zum Essen ins Restaurant, bestellen sie nur noch eine Portion, die sie sich dann teilen.

Aber auch der Sport darf nicht zu kurz kommen: "Wir spielen viel Tennis und Golf, gehen auch gerne reiten und schwimmen. Das ist unser Sportprogramm. Ins Fitnessstudio gehen wir nicht, aber wir bewegen uns ja genug."

Schrille Glitzer-Looks sind passé

Seine neue Haarfarbe und den veränderten Look erklärt Antony ebenfalls: "Paul hat sie mir gefärbt. Ich wollte mich mal von einer anderen Seite zeigen. Und die Lederjacke hatte ich schon zu Bro'Sis-Zeiten an. Jetzt passt sie mir wieder." Seine berühmten bunten Outfits sind hingegen Geschichte: "Die Glitzer-Sachen passen mir nicht mehr, die haben wir in unserem Fundus gelagert", so Antony.