"Du hast sie nicht mehr alle" Schock-Beichte im Dschungel: Georgina Fleur ließ Zeh verkürzen

Georgina Fleur erläutert bei "Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden" ihren Beauty-Eingriff am Zeh. (lau/spot)

SpotOn News | 25.08.2024, 16:16 Uhr

Georgina Fleur gesteht im Dschungelcamp, dass sie sich ein Stück Knochen am Zeh chirurgisch entfernen ließ. Mitcamper Mola Adebisi reagiert fassungslos.

Dschungelcamperin Georgina Fleur (34) schockt die übrigen Kandidaten in Folge elf von "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden" (am 25. August ab circa 20:15 Uhr bei RTL+ im Stream, am Folgetag im linearen Fernsehen bei RTL) mit einer Fuß-Beichte. "Ich habe mir meine Zehen verkleinern lassen", gibt Fleur unvermittelt im Gespräch mit ihren Mitcampern Elena Miras (32) und Mola Adebisi (51) zum Besten. Gerade Letzterer reagiert darauf mit komplettem Unverständnis.

Georgina Fleur ließ sich Stück vom Knochen entfernen

"Bitte?", fragt der Ex-VIVA-Moderator sichtlich verblüfft. Fleur führt aus, dass sie in der Vergangenheit "immer voll die Komplexe" gehabt habe, da der Zeh neben ihrem großen Zeh länger als dieser gewesen sei. "Das ist normal, wie bei jedem Menschen", bemerkt Adebisi dazu.

"Du hast sie nicht mehr alle"

Fleur, die nach eigener Aussage "offene Schuhe" liebt, habe sich daran jedoch Zeit ihres Lebens gestört. Ihren operativen Eingriff schildert sie mit den Worten: "Den zweiten Fußzeh haben die auf, dann bisschen abgesägt vom Knochen und haben den dann wieder zugemacht." Nun sähen ihre Füße "voll schön aus" und sie liebe es, "so schöne, offenen Riemchen-Sandalen zu tragen".

"Willst du mich verarschen?", sagt der immer noch ungläubig wirkende Mola Adebisi angesichts dieser Story. Und weiter: "Du hast sie nicht mehr alle." Er vermutet, dass Fleur "als Kind vom Wickeltisch gefallen" sei. "Das ist mit Abstand die schwachsinnigste Schönheits-OP, von der ich jemals gehört habe", findet die Dschungel-Legende.