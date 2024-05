Vorfall wurde aufgezeichnet Schüsse vor Drakes Villa: Wachmann schwer verletzt im Krankenhaus

Drake, hier während eines Auftritts, war nicht unmittelbar in den Vorfall verwickelt. (wue/spot)

SpotOn News | 07.05.2024, 21:56 Uhr

In der Nacht auf Dienstag sind vor Drakes Villa in Toronto Schüsse gefallen. Ein Wachmann wurde dabei schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Vor Drakes (37) Villa in Toronto ist es zu einem schweren Zwischenfall gekommen. In der Nacht auf Dienstag seien gegen 02:00 Uhr morgens Schüsse gefallen, wie unter anderem die "New York Times" berichtet. Ein Mann, der als Wachmann für den Musiker arbeitete, wurde bei der Schießerei verwundet, so die Polizei. Er sei mit einer Schusswunde in ein Krankenhaus eingeliefert worden und befinde sich in ernstem Zustand.

Video News

Verdächtige nach Schüssen noch nicht gefasst

Ein Inspektor der Polizei von Toronto erklärte bei einer Pressekonferenz, dass der Vorfall, der sich vor den Toren des Anwesens ereignet habe, auf Video aufgezeichnet worden sei. Die Verdächtigen, für die keine Beschreibung veröffentlicht wurde, seien in einem Auto geflohen und befinden sich demnach noch auf freiem Fuß.

Drake selbst sei nicht unmittelbar in den Zwischenfall verwickelt gewesen. Unklar ist, ob der Rapper sich während der Schüsse in der Villa aufgehalten hat. Die Behörden stünden demnach aber in Kontakt mit Drakes Team. "Ich kann zu diesem Zeitpunkt noch nicht über ein Motiv sprechen, weil es noch so früh ist, aber sobald wir Informationen erhalten, werden wir sie mit Ihnen teilen", erklärte der Inspektor.

Es ist unklar, ob ein zuletzt hochgekochter Schlagabtausch zwischen Drake und Kendrick Lamar (36) für die Schüsse mitverantwortlich sein könnte. Die beiden Hip-Hop-Stars beleidigten sich zuletzt gegenseitig in Diss-Tracks. Klare Hinweise darauf, dass der Vorfall damit zu tun haben könnte, gibt es offenbar derzeit nicht. Vertreter Lamars hätten dem Bericht zufolge nicht unmittelbar auf eine Anfrage reagiert, ein Vertreter Drakes habe eine Stellungnahme abgelehnt.