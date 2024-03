Sie erwartet einen Jungen Schwangere TV-Detektivin Sharon Trovato gibt Verlobung bekannt

SpotOn News | 25.03.2024, 14:25 Uhr

2024 ist einiges los bei TV-Star Sharon Trovato. Erst verkündete sie ihre Schwangerschaft und nun auch noch ihre Verlobung. Dabei hatte sie sich vor ein paar Jahren doch vorgenommen, dass sie nie wieder heiraten wolle.

Durch die Serie "Die Trovatos – Detektive decken auf" wurde Sharon Trovato (32) an der Seite ihrer Eltern bekannt. Nun ist sie auf dem Weg, eine eigene Familie zu gründen: Sie hat sich mit ihrem Partner Orkun D'Goku verlobt, mit dem sie ihr erstes Kind erwartet.

"Ich habe Ja gesagt"

Auf ihrem Instagram-Account gab die TV-Detektivin die Verlobung bekannt. Dazu veröffentlichte sie ein Pärchenbild, auf dem beide in die Kamera lächeln. Trovato hält ihre Hand hoch, an der ein Ring funkelt. Dazu schrieb sie auf Englisch: "Ich habe Ja gesagt". Die 32-Jährige untermauerte die Nachricht mit den Hashtags "verliebt" und "verlobt". Dazu gab es auch Glückwünsche von ihrer Mutter Marta Trovato (geb. 1969), die in einem Kommentar unter dem Beitrag wissen ließ: "Ich bin stolz auf euch beide."

Seit dem vergangenen Jahr sind Sharon Trovato und Orkun D'Goku zusammen. Am Valentinstag verkündete das Paar auf Instagram, dass ein Baby unterwegs ist. Kurz darauf gaben sie mit einem Video bekannt, welches Geschlecht das Kind hat. "Es ist ein Junge", freute sich Sharon Trovato, die mit ihren Eltern Marta und Jürgen Trovato (61) in der RTL-Serie "Die Trovatos – Detektive decken auf" zu sehen war. 2022 machte sie bei "Kampf der Realitystars" mit.

Ihre erste Ehe endete im Rosenkrieg

Auch durch ihre Beziehungen machte sie Schlagzeilen. 2020 war sie einige Monate lang mit dem "DSDS"-Sieger von 2015, Seeverino Seeger (37), zusammen. Nach der Trennung machte sie ihm Vorwürfe, dass er bindungsunfähig sei. Für Wirbel sorgte auch ihre erste Ehe: Anfang 2014 heiratete sie den Youtuber Alberto, doch die Beziehung scheiterte schnell und gipfelte in einem Rosenkrieg. Nur ein halbes Jahr nach dem Ja-Wort erfolgte bereits die Scheidung. Danach machte sich das Ex-Paar gegenseitig Vorwürfe und Sharon Trovato ließ auf ihrem Facebook-Account wissen, dass sie nie wieder heiraten wolle. Ihre damalige Meinung hat sie nun offensichtlich geändert.