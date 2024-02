Schon seit Jahren Schwarz ist Trumpf: Jennifer Aniston bleibt ihrem Signature-Look treu

Jennifer Aniston trägt bei öffentlichen Anlässen gerne Schwarz und schulterfrei. (ili/spot)

SpotOn News | 20.02.2024, 15:36 Uhr

Schwarzes Kleid und schulterfrei - so findet sie sich richtig schön: Jennifer Aniston ist seit Jahren ihrem Signature-Look treu.

Wie viele schwarze und schulterfreie Kleider mag Hollywood-Star Jennifer Aniston (55) wohl in ihrem Kleiderschrank haben? Vermutlich werden wir es nie erfahren. Dass sie ein Faible für diesen Kleidertyp hat, ist aber offensichtlich. Zuletzt trat sie am Sonntag bei den People's Choice Awards in Santa Monica, Kalifornien, in einem solchen Outfit auf die Bühne. Im schwarzen trägerlosen Minikleid überreichte die Schauspielerin ihrem Kollegen Adam Sandler (57) einen Preis.

Dreimal Signature-Look allein in diesem Jahr

Einen ähnlichen Look trug Aniston auch bei den 29. jährlichen Critics Choice Awards am 14. Januar im Barker Hangar. Diesmal war es allerdings eine Kombination aus schulterfreiem Bustier-Top, Hose und bodenlanger Scherpe – alles in Schwarz versteht sich.

Und auch bei den 81. jährlichen Golden Globe Awards im Beverly Hilton am 7. Januar erschien der "Friends"-Star in seinem Lieblingslook. Diesmal war das schulterfreie schwarze Kleid allerdings bodenlang.

Ebenfalls auffallend ist, dass Jennifer Aniston zwar immer viel Haut zeigt. Diese freie Fläche nutzt die US-Künstlerin dann aber nie, um Halsketten und Colliers zu präsentieren. Schmuck setzt sie generell sehr dezent ein. "Jennifer Aniston feiert den Minimalismus", brachte es "Woman's Wear Daily" unlängst auf den Punkt.

Video News

Von "Friends" bis "The Morning Show"

Jennifer Aniston erspielte sich als Rachel Green in der Sitcom "Friends" (1994-2004) ihren Superstar-Status. Doch auch danach ging die berufliche Erfolgsgeschichte weiter. Es folgten Filme wie "Rock Star" (2001), "The Good Girl" (2002), "… und dann kam Polly" (2004), "Kill the Boss" (2011) oder "Cake" (2014). Seit 2019 wird sie für die satirische Apple-TV+-Serie "The Morning Show" gefeiert.