Stars Shannen Doherty: Sie will Tausende von ihrem Ex Shannen Doherty verlangt von ihrem Ex Kurt Iswarienko die Zahlung von Ehegattenunterhalt und ihrer Anwaltskosten für ihre Scheidung. Die ehemalige ‚Charmed‘-Darstellerin reichte am 14. Juni Papiere ein, die ‚Us Weekly‘ vorliegen, und forderte darin 15.343 US-Dollar monatlichen Ehegattenunterhalt „rückwirkend zum 1. Juni 2024“ und 9.100 US-Dollar Anwaltskosten von ihrem ehemaligen Partner. Shannen – die gegen […]