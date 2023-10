Stars Sebastian Pannek schießt gegen Andrej Mangold

Sebastian Pannek attends the PRG LEA Frankfurt April 2019 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.10.2023, 08:00 Uhr

Der Ex-Bachelor nimmt seinen künftigen Konkurrenten in die Mangel.

Sebastian Pannek richtet eine Kampfansage an Andrej Mangold.

Es ist das Duell der Ex-Bachelors: Anfang November treten die beiden TV-Stars beim Promi-Boxen ‚Fame Fighting‘ gegeneinander an. Im Vorfeld lassen die einstigen Junggesellen schon einmal ordentlich die Muskeln spielen. „Ich werde nicht kämpfen, um einfach bei ,Fame Fighting’ mitzumachen und eine gute Show zu liefern. Ich werde entschlossen kämpfen, um am Ende der Sieger zu sein“, zeigt sich Sebastian gegenüber ‚Bild‘ kampfeslustig.

Für den 37-Jährigen sei der Ring ein „Ort, an dem oft auch die Vergangenheit aufgearbeitet wird“. Der Mann von Angelina Pannek führt aus: „Mein Gegner hat sich gegenüber anderen Menschen wirklich schlecht verhalten und ganz Deutschland hat es gesehen.“ Damit nimmt er Bezug auf Andrejs Teilnahme beim ‚Sommerhaus der Stars‘ 2020, die ihm viel Kritik einbrachte.

„Er hat in seiner Vorbildfunktion als TV-Bekanntheit versagt und viele Leute, mich eingeschlossen, mit Eigenschaften wie eiskalter Berechnung und Manipulation enttäuscht. Aber bei ,Fame Fighting’ wird er die Konsequenzen spüren“, kündigt Sebastian an.

Andrej zeigt sich deutlich lässiger und hat sogar positive Worte für seinen Bachelor-Kollegen übrig. „Er ist ein hübscher Kerl, auch im Model-Bereich unterwegs. Das heißt: Es gibt da gewisse Parallelen und dementsprechend glaube ich, dass auch er ein sportlicher Typ ist, der sich bestmöglich versucht vorzubereiten“, so der 36-Jährige.