"Liebe auf ewig besiegelt" Sebastian und Angelina Pannek feiern ihren vierten Hochzeitstag

Sebastian und Angelina Pannek sind seit 2019 zusammen. (eyn/spot)

SpotOn News | 23.04.2024, 13:02 Uhr

Angelina und Sebastian Pannek blicken auf einen besonderen Tag zurück. Vor vier Jahren gaben sie sich das Jawort. Auf Instagram finden beide liebevolle Worte füreinander.

Für Sebastian (37) und Angelina Pannek (32) ist der heutige Dienstag ein besonderer Tag. Der einstige "Bachelor" und die ehemalige "Bachelor"-Finalistin gaben sich am 23. April auf einem Schloss nördlich von Dortmund das Jawort. Zum vierten Hochzeitstag widmen sich die Eheleute nun romantische Posts. "Vor vier Jahren haben wir unsere Liebe auf ewig besiegelt und seitdem sind wir als Paar jeden Tag stärker geworden", schreibt Sebastian Pannek zu einem Hochzeitsfoto auf seinem Instagram-Account.

"Danke, dass du immer an meiner Seite bist und für all die Liebe, Unterstützung und Abenteuer, die wir geteilt haben und noch teilen werden", richtet er sich dann direkt an seine Frau. Auch die 32-Jährige teilte mehrere Bilder von ihrem großen Tag auf Instagram. "Fünf Jahre du und ich", heißt es in der Bildunterschrift.

Blitzliebe bei Angelina und Sebastian Pannek

Die beiden Influencer sind seit 2019 offiziell zusammen, im März des folgenden Jahres wurde die Verlobung im Urlaub auf den Kanaren bekannt gegeben – nur fünf Monate, bevor die Kuppelshow-Stars auch schon vor den Traualtar schritten. Im Sommer 2020 kam ihr erster Sohn zur Welt. Im September 2022 durften sich die Eheleute über eine Tochter freuen.

Aktuell ist Angelina Pannek erneut schwanger und erwartet Kind Nummer drei. "Liebe liegt in der Luft und in unserem dritten Wunder", verkündete das Paar am Valentinstag. Für 2024 plant die Familie außerdem den Umzug in ein neues Zuhause in der Nähe von Berlin.