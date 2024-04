Für Benefizspiel Seiner Frau zuliebe: Emmanuel Macron wirft sich ins Fußballtrikot

Emmanuel Macron mit seiner Frau Brigitte Macron am Fußballplatz. (jom/spot)

SpotOn News | 25.04.2024, 10:36 Uhr

Emmanuel Macron schnürte am vergangenen Mittwoch die Fußballschuhe und nahm an einem Benefizspiel teil. Bei der Aktion waren auch zahlreiche Fußballstars mit von der Partie.

Emmanuel Macron (46) hat es sich nicht nehmen lassen, seine Ehefrau Brigitte Macron (71) bei einer Wohltätigkeitsaktion zu unterstützen. Die Präsidentin der Stiftung Pièces Jaunes, die sich für verbesserte Bedingungen von hospitalisierten Kindern und Jugendlichen einsetzt, konnte ihren Mann für ein Benefiz-Fußballspiel des Variétés Club de France (VCF) gewinnen. Frankreichs Staatspräsident lief am vergangenen Mittwoch in Plaisir im Département Yvelines in einem weißen Trikot und mit einigen Fußballstars auf.

Mit Elfmeter zum Sieg

In einem Instagram-Post zeigte Macron für die Vorbereitung auf das Match seine Ausrüstung, von Socken bis Banane. "Dieses Spiel spielen wir für unsere Kinder und Jugendlichen im Krankenhaus", schrieb er dazu. Im Anschluss an das Spiel kommentierte er ein Foto, auf dem die Mannschaften mit dem Spendenscheck zu sehen sind: "Zwei Teams, aber das gleiche Ziel: den Alltag von Kindern und Jugendlichen im Krankenhaus verbessern. Danke an die Spieler des Variétés Club de France, die sich für Pièces Jaunes einsetzen. Das Spiel geht weiter!"

Insgesamt brachte das Benefizspiel laut "Le Parisien" 57.500 Euro für den guten Zweck ein. Auf dem Platz standen unter anderem auch die Fußballstars Didier Drogba (46), Didier Deschamps (55) und Eden Hazard (33). Macron schoss sogar einen Elfmeter und verhalf seinem Team zu einem 5:3-Sieg gegen eine Mannschaft von Gesundheitsfachkräften.