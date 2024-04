Ausflug mit Ford und Finn Seltener Anblick: Owen Wilson zeigt sich mit seinen Söhnen im Stadion

Owen Wilson fieberte mit seinen Söhnen an der Seitenlinie mit. (dr/spot)

SpotOn News | 23.04.2024, 07:02 Uhr

Der Schauspieler Owen Wilson hält sein Privatleben meist strikt im Verborgenen. Für ein Fußballspiel machte er jetzt eine Ausnahme und zeigte sich in Los Angeles ausgelassen an der Seite seiner beiden Jungs Ford und Finn.

Der US-amerikanische Schauspieler Owen Wilson (55) versucht sein Privatleben in aller Regel aus der Öffentlichkeit heraus zu halten. Für ein Fußball-Spiel am Sonntagabend in Los Angeles machte er jetzt allerdings eine Ausnahme. Wie Bilder aus dem dortigen BMO Stadium beweisen, besuchte er gemeinsam mit seinen beiden Söhnen Ford (13) und Finn (10) die Partie des Los Angeles FC gegen die New York Red Bulls in der Major League Soccer. Die Partie endete 2:2-Unentschieden, nachdem Los Angeles in der Nachspielzeit noch den Ausgleichstreffer per Elfmeter erzielen konnte. Der Verein postete im Anschluss sogar die Jubelszenen von Wilson und seinen Kindern auf Instagram, die das Remis ausgiebig bejubelten.

Standesgemäß waren Owen Wilson, Ford und Finn in Trikots und weitere Fan-Artikel des Los Angeles FC gehüllt und verfolgten die entscheidende Szene sogar direkt vom Spielfeldrand aus. Der Schauspieler ist insgesamt Vater von drei Kindern von drei unterschiedlichen Frauen. Sein Erstgeborener Ford kam im Januar 2013 zur Welt und stammt aus seiner Beziehung mit seiner damaligen Freundin Jade Duell. Drei Jahre später erblickte Finn das Licht der Welt, seine Mutter ist die Fitness-Trainerin Caroline Lindqvist. 2021 brachte Varunie Vongsvirates eine Tochter namens Lyla zur Welt und gab via Social Media bekannt, dass Owen Wilson der Vater sei. Er selbst äußerte sich dazu nie.

Owen Wilson hat gutes Verhältnis zu seinen beiden Jungs

Nur ganz selten sprach Wilson überhaupt über seine Kinder in der Öffentlichkeit. 2021 gab er dem "Esquire"-Magazin ein Interview und erklärte darin, dass er in der Nähe seiner beiden Söhne lebe und sich wunderbar mit ihnen verstehe. In einem "People"-Interview erzählte er außerdem, dass er mit seinen Jungs bereits einen Malkurs besucht habe: "Wir haben alle drei eine ähnliche Berglandschaft gemalt und ich denke, sie sind ziemlich gut geworden."