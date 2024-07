"Kann erstmal nicht mehr nach Hause" Schock für Bill Kaulitz: Sein Haus in Los Angeles steht unter Wasser

Bill und Tom Kaulitz im Juni bei der Premiere ihrer Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz". (the/spot)

SpotOn News | 12.07.2024, 15:12 Uhr

Schock für Tokio-Hotel-Sänger Bill Kaulitz: Seine Villa in Los Angeles ist durch einen Wasserschaden unbewohnbar geworden. Er kann nun voraussichtlich ein halbes Jahr nicht mehr zurück.

Schock für Bill und Tom Kaulitz (34): Die Zwillingsbrüder sehen sich nach ihrem Urlaub in Europa mit einer Katastrophe zuhause in Los Angeles konfrontiert. Wie sie in der neuesten Ausgabe ihres Podcasts "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" berichten, gab es während ihrer Abwesenheit in Bills Haus einen Wasserschaden, der das Haus vorerst unbewohnbar gemacht hat. Besonders betroffen von dem Unglück ist offenbar das frisch eingerichtete Studio der beiden. Zudem soll ungefähr die Hälfte des Hauses geflutet sein. Viele persönliche Erinnerungsgegenstände seien dem Wasserschaden zum Opfer gefallen.

"Wassermassen kamen aus der Studiotür"

Während Bill Kaulitz nicht sofort in die USA zurückreiste, war Tom Kaulitz derjenige, der "die Horror-Nachrichten in Person sehen musste". "Ich bin mit meiner Frau nach LA zurückgeflogen und habe sofort nach der Ankunft einen Anruf bekommen von unserem Assistenten, der gerade unsere Studiotür bei dir zuhause aufgeschlossen hat. Ihm kamen Wassermassen aus der Studiotür entgegen geflutet", erzählt der Ehemann von Heidi Klum (51) im Podcast.

Im Studio stehe das Wasser 30 Zentimeter hoch. "Wir haben das Studio gerade fertiggestellt. Es hat Monate gedauert", so die Brüder. "Jeder der 'Kaulitz & Kaulitz' gesehen hat, weiß, wie detailverliebt ich mit meinem Haus bin", fügt Bill Kaulitz hinzu. Sein Assistent habe zu ihm gemeint: "Du kannst das nächste halbe Jahr nicht zurück in dein Haus."

Schockstarre bei den Kaulitz-Zwillingen

Tom Kaulitz berichtet, dass sofort die Versicherung und die Gutachter gekommen seien, um den Schaden und die nötigen Maßnahmen einzuschätzen. "Bill, ich war in einer Schockstarre. Ich hab gedacht, ich fasse nicht, was ich hier grade mache", so der 34-Jährige. Er sei den ganzen Tag damit beschäftigt gewesen, alle Sachen, die noch zu retten waren, aus dem Studio zu holen. "Wir wissen nicht, wie lange das Wasser da schon drin stand, wahrscheinlich schon tagelang. Alles hat schon angefangen zu rosten, alles ist nass, alles stinkt wie ein Sumpf da drin. Erstmal müssen wir das Problem jetzt erstmal finden, dann muss das Haus trockengelegt werden. Dazu muss wahrscheinlich dein ganzes Bad kaputt gemacht werden, deine Böden aufgestemmt werden."

Bill Kaulitz zeigt sich im Podcastgespräch mit seinem Bruder über den Verlust seines Zuhauses sichtlich gekickt: "Ich kann jetzt erstmal nicht mehr nach Hause." Er sei wirklich froh, dass er gerade nicht in Los Angeles sei und gerade so viel zu tun habe. Der Gedanke an sein zerstörtes Haus mache ihn völlig fertig.