"Pretty Woman"-Star Seltener Auftritt: Richard Gere macht Cannes zur Familiensache

Alejandra Silva und Richard Gere bei der "Women in Cinema"-Gala in Cannes 2024. (lau/spot)

SpotOn News | 19.05.2024, 12:16 Uhr

Richard Gere gibt auch mit nunmehr 74 Jahren auf dem roten Teppich noch eine exzellente Figur ab. Bei den Filmfestspielen von Cannes zeigte sich der Star jetzt mit Ehefrau Alejandra Silva und seinem ältesten Sohn.

Schauspiel-Legende Richard Gere (74) hat am Wochenende in Cannes seinen neuesten Film "Oh, Canada" vorgestellt. Seinen Auftritt bei den 77. Internationalen Filmfestspielen machte der "Pretty Woman"-Star dabei zur Familiensache: Auf dem roten Teppich vor der "Oh, Canada"-Weltpremiere zeigte sich Gere verliebt mit Ehefrau Alejandra Silva (41). Bei der Afterparty nach der umjubelten Premiere war auch Sohn Homer James Jigme Gere (24) zugegen, wie das US-Magazin "People" berichtet. Am Samstagabend (18. Mai) besuchten Silva und Gere dann gemeinsam die unter anderem von "Vanity Fair" gehostete "Women in Cinema"-Gala an der Croisette.

Richard Gere ist Vater dreier Söhne

Auch Stars wie die ebenfalls in "Oh, Canada" zu sehende Uma Thurman (54), Model Rosie Huntington-Whiteley (37) und die aus "Baby Driver" bekannte Eiza González (34) waren bei der "Women in Cinema"-Gala anwesend. Gere warf sich für das Event in einen schlichten, klassischen Anzug in Schwarz, dazu kombinierte er ein weißes Hemd, Krawatte ließ er weg. Ehefrau Alejandra Silva hingegen war mit ihrem fliederfarbenen Tüllkleid mit Cut-Outs und Spitzenapplikationen ein stylischer Hingucker.

Richard Geres ebenfalls in Cannes anwesender Sohn Homer James Jigme Gere stammt aus der zweiten Ehe des Stars mit Schauspielerin Carey Lowell (63). Die zwei Schauspieler, die im Jahr 2002 den Bund fürs Leben geschlossen hatten, gaben 2013 ihre Trennung bekannt. Aus seiner dritten Ehe mit Silva sind bislang zwei Kinder hervorgegangen: der vierjährige Alexander sowie ein weiterer, 2020 geborener Sohn, dessen Name noch nicht publik geworden ist.

Silva und Gere hatten heimlich im Jahr 2018 geheiratet, nachdem seine Ehe mit Lowell 2016 geschieden worden war. Seine jetzige Ehefrau ist 33 Jahre jünger als der Star. Zuvor war Gere von 1991 bis 1995 mit Supermodel Cindy Crawford (58) verheiratet. Die Ehe blieb kinderlos.