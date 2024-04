Ethel Kennedy hat im großen Kreis ihren 96. Geburtstag gefeiert. Ihr Enkel veröffentlichte ein seltenes Foto, das sie an ihrem Ehrentag umringt von ihren Liebsten zeigt.

Ethel Kennedy, die Witwe von Robert F. Kennedy (1925-1968), hat am 11. April ihren 96. Geburtstag gefeiert – und das offenbar in großem Kreis. Ein von ihrem Enkel Joe Kennedy III (43) veröffentlichtes Foto zeigt die Menschenrechtsaktivistin im Kreise ihrer Liebsten. Sie alle haben sich schon fast aufgetürmt, um Ethel Kennedy für die Aufnahme zu umringen. "Herzlichen Glückwunsch zum 96. Geburtstag an die tollste Oma der Welt", schreibt Joe Kennedy III auf der Plattform X zu dem Bild.

Ihre Tochter Kerry Kennedy (64) hat sich ebenfalls auf der Social-Media-Plattform gemeldet, um Ethel alles Gute zum Geburtstag zu wünschen. Zu einer Video-Montage zu den Klängen von Taylor Swifts (34) Song "Starlight", schreibt Kennedy: "Heute ist der 96. Geburtstag meiner Mutter! Um sie zu feiern, hört euch bitte diesen tollen Song an, den Taylor Swift über meine Eltern geschrieben hat!"

Die Menschenrechtsaktivistin Ethel Kennedy hatte kurz nach der Ermordung ihres Ehemannes unter anderem die Organisation Robert F. Kennedy Human Rights gegründet hat, um dessen Erbe zu ehren und sich für eine friedlichere Welt einzusetzen. "Seit mehr als einem halben Jahrhundert setzt sich meine Mutter für Gerechtigkeit ein und steht an der Seite von Menschenrechtsverteidigern auf der ganzen Welt", schreibt Kerry Kennedy. Der Mut und das Engagement ihrer Mutter motiviere das RFK Human Rights-Team täglich. Sie schließt den rührenden Beitrag mit den Worten: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an die beste Mutter, die ich mir jemals vorstellen könnte!"

Today is my mom's 96th birthday! To celebrate her, please listen to this great song that @taylorswift13 wrote about my parents! 💐

My mother founded @RFKHumanRights in the fall of 1969 to carry forth my father’s legacy. For more than half a century, my mom has been a champion… pic.twitter.com/svFX3PayDK

— Kerry Kennedy (@KerryKennedyRFK) April 11, 2024