Bang Showbiz | 04.04.2024, 12:00 Uhr

Serena Williams hat ihre inklusive Make-up-Linie Wyn Beauty herausgebracht.

Das neue Sortiment des 42-jährigen pensionierten Tennisprofis umfasst 10 tierversuchsfreie, vegane Produkte, die in den Ulta Beauty Stores zu erwerben und für alle Hauttypen geeignet sind.

Monica Arnaudo, Chief Merchandising Officer bei Ulta, erklärte in einem Interview gegenüber ‚WWD‘: „Wir sind optimistisch in Bezug auf Wyn, zum einen, da es schon sehr lange in der Entwicklung ist, aber auch wegen dem, was Serena beim Kunden hervorruft. Sie ist sehr mächtig; Sie ist wahrscheinlich die bekannteste Sportlerin der Welt, sie gibt Kraft und sie hat einfach schon immer eine Leidenschaft für Schönheit gehabt.“ Die Produkte sollen, genau wie auch die Sport-Legende, für aktive Frauen geeignet sein. Unterdessen hatte Williams Monate nach der Geburt ihrer zweiten Tochter vor kurzem erklärt: „Sich selbst zu lieben, das ist das A und O.“ Die Prominente brachte im August 2023 ihre Tochter Adira River Ohanian zur Welt, die sie zusammen mit ihrem 40-jährigen Reddit-Mitbegründer-Ehemann Alexis Ohanian großzieht. Der Star teilte auf ihrem Account auf Instagram mit: „Ich finde, dass ich mich in allen Phasen meines Lebens immer an diese Selbstliebe erinnern muss. Im Moment liebe ich es, dass mein Körper nicht perfekt ist. Ich liebe es, dass ich nach Milch rieche – diese Milch unterstützt @adiraohanian. Ich liebe es, eine neue Version meines Körpers kennenlernen zu dürfen.“