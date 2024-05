Stars Shakira: Wiederholte Absage an die Met Gala

Shakira - May 2024 - Met Gala -The Metropolitan Museum of Art - New York - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.05.2024, 14:43 Uhr

Die 47-jährige Sängerin wurde bereits des Öfteren zu dem Event eingeladen, sagte bisher jedoch immer ab.

Die kolumbianische Sängerin trat am gestrigen Montagabend (6. Mai) erstmals auf dem roten Teppich der jährlichen Modeveranstaltung des Metropolitan Museum of Art in New York auf. Passend zum Dresscode-Motto ‚Der Garten der Zeit‘ erschien Shakira in einer maßgeschneiderten Robe von Caroline Herrera, für deren Design sich Wes Gordon verantwortlich zeigte. Im Gespräch mit den Reportern der US-amerikanischen TV-Show ‚Extra‘ verriet sie über ihren Auftritt: „Die Zusammenarbeit mit Wes und seinem Team war unglaublich. Und von Carolina Herrera eingekleidet zu werden, einer Marke, die so inspirierend ist, weil sie von einer Frau, einer Latina, geschaffen wurde, die ein Symbol für weibliches Empowerment für mich und meine Community ist, das ist einfach großartig. Es ist meine erste Met Gala. Ich wurde schon viele Male eingeladen, aber ich habe es nie geschafft, weil immer etwas anderes anstand. Endlich konnte ich kommen und ich freue mich so sehr!“

Über ihr auffälliges rotes Kleid sagte Shakira im Interview: „Ich fühle mich großartig und ich glaube, wenn Carolina Herrera als Marke mit mir ein Kind bekommen hätte, dann wäre es das hier. Genau hier ist unser Schnittpunkt.“