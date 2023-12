Stars Shane MacGowan: Witwe wies ihn beim ersten Treffen ab

Shane MacGowan - The Pogues - BST Hyde Park - 2014 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.12.2023, 10:00 Uhr

Die Witwe von Shane MacGowan hat einen Nachruf auf den Sänger geschrieben, in dem sie erzählte, sie habe ihm beim ersten Treffen gesagt, er solle sich verp***.

Victoria Mary Clarke, die den verstorbenen Pogues-Frontmann 2018 heiratete – und am 30. November an seinem Sterbebett war, als er im Alter von 65 Jahren nach jahrelanger Drogen- und Alkoholabhängigkeit und Krankheiten wie einer Lungenentzündung starb – eröffnete ihre Hommage mit den Worten, dass sie diese nie habe schreiben wollen.

In einer Tribut-Nachricht an ‚The Independent‘ sagte sie: „Niemand möchte eine Trauerrede für die Liebe seines Lebens schreiben und ich hätte nicht gedacht, dass ich es in mir hätte, eine für Shane zu schreiben. Ich hatte fest damit gerechnet, eine dieser Ehefrauen zu sein, die sich in den Sarg werfen und sich weigern, weiterzuleben. Ich verehrte und schätzte diesen Mann, bis zu seinem letzten Atemzug und darüber hinaus.“ Victoria fügte über ihr und Shanes erstes Treffen hinzu: „Ich verliebte mich in Shane MacGowan, als ich 16 Jahre alt war, in einer Bar in Temple Fortune im Norden Londons. Er kam auf mich zu und verlangte, dass ich seinem Freund Spider einen Drink zum Geburtstag spendiere, und ich sagte ihm, er solle sich verp***. Ich war fasziniert von seiner Kühnheit und ich starrte ihn die ganze Nacht an und dachte den ganzen nächsten Tag und den nächsten an ihn, aber ich hatte keine Ahnung, was mit mir geschah. Später, als ich ihn im Wag Club singen sah, war ich für mein Leben süchtig und habe mich nie gefragt, ob es eine gute Idee ist, ob er ein passender Freund wäre. Der Deal war bereits besiegelt und möglicherweise schon vor meiner Geburt.“

Sie erzählte auch von ihrem gemeinsamen Leben und davon, dass der Shane, den sie kannte, viele verschiedene Dinge war: „Er war schüchtern und auch charismatisch, nachdenklich und auch wütend, ernst und auch urkomisch, brillant und auch ahnungslos, bescheiden und auch arrogant, ein Gesundheitsfreak und auch ein Junkie und eine Million anderer Dinge, die die meisten Menschen nie zu sehen bekamen. Aber Shane war nicht nur ein facettenreicher Mensch, er war auch eine Idee, ein Archetyp, die Verkörperung einer Bewegung und ein Moment in der Zeit.“