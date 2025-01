Überraschender Verwandter Sharon Stone: TV-Sendung enthüllt Abstammung von Karl dem Großen

SpotOn News | 29.01.2025, 19:45 Uhr

We are family! Das kann künftig Schauspielerin Sharon Stone von sich und Karl dem Großen behaupten. Die Hollywood-Diva zeigte sich über die überraschende Enthüllung eines US-TV-Senders mehr als erstaunt. Über einen anderen bekannten Urahn vergoss sie hingegen Tränen der Rührung.

Karl der Große (747 oder 748-814) gilt nicht nur als "Vater Europas". Er ist ab sofort auch mit Sharon Stone (66) verwandt – wenn auch nur im 38. Grad. Dies fand jetzt laut "Daily Mail" die US-TV-Show "Finding Your Roots" heraus. Dem Hollywoodstar blieb ob dieser erstaunlichen Enthüllung förmlich der Mund offen stehen. Und die Experten der Sendung entdeckten in Stones Ahnenreihen eine weitere, historisch bedeutende Persönlichkeit.

Stone "völlig aus dem Häuschen"

Seit 2012 kümmert sich "Finding Your Roots" um die Stammbäume ihrer prominenten Gäste. In seiner neuesten Ausgabe erforschten die Abstammungsexperten des PBS-Formats Sharon Stones Ahnengalerie – mit überraschenden Erkenntnissen, die die Hollywood-Diva sprachlos machten. "Karl der Große ist dein Ur-Großvater im 38. Grad", erklärte Moderator Henry Louis Gates Jr. und fügte scherzhaft hinzu: "Er war ein gemeiner Kerl." Stone zeigte sich darüber "völlig aus dem Häuschen": "Wenn Sie jemanden sehen wollen, der völlig verblüfft ist, sehen Sie sich mein Gesicht an."

Karl der Große als "Vater Europas"

Karl der Große regierte als König der Franken im heutigen Frankreich von 768 n. Chr. bis zu seinem Tod im Jahr 814. In dieser Zeit prägte er die politische Entwicklung des europäischen Kontinents wie kaum eine andere historische Person. Karl der Große führte unter anderem erfolgreich Verwaltungsreformen ein und trug durch die Standardisierung von Gewichten, Maßen und Zöllen zur Verbesserung des Handels bei. Sein Wirken brachte ihm deshalb auch den Beinamen "Vater Europas" ein.

Stone bricht in Tränen aus

Doch damit nicht genug: "Sharons Stammbaum trieft vor Geschichte", stellte der Moderator fest. "Ihr Urgroßvater dritten Grades wanderte von England nach Pennsylvania aus. Er wurde Bergarbeiter und kämpfte während des amerikanischen Bürgerkriegs in mehreren großen Schlachten auf der Seite der Union." Als Stone davon erfuhr, brach sie in Tränen aus. Und Stones Stammbaum enthält einen weiteren prominenten Namen, der die Schauspielerin abermals in Staunen versetzte: Sie stammt väterlicherseits sogar von zwei Königen ab. Ihr Urgroßvater 31. Grades war Hugh Capet. Der Nachfolger Karls des Großen aus dem 10. Jahrhundert machte Paris einst zum Zentrum der Macht in Frankreich.

Auch Sir Richard Branson mit Karl dem Großen verwandt

Stone ist allerdings nicht die einzige Prominente, bei der Verbindungen zu Karl dem Großen entdeckt wurden. Bereits 2016 prahlte Sir Richard Branson (74) mit der "außergewöhnlichen familiären Tatsache" seiner Verbindung. Fairerweise sei jedoch angemerkt: 2017 wies Abstammungsexperte Professor Adam Rutherford (50) vom University College London darauf hin, dass "buchstäblich jeder" aus Europa eine direkte Abstammung von Karl dem Großen hat. Prominente hätten einfach eher die Möglichkeit, dies zu beweisen. Die Forschungen seines Teams ergaben, dass praktisch jeder, der im 10. Jahrhundert und davor in Europa lebte, mit jedem verwandt war, der heute auf demselben Kontinent lebt.