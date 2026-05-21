Stars Sheryl Crow: Ex-Verlobter Lance Armstrong datete während ihrer Krebserkrankung eine ’sehr berühmte Schauspielerin‘

Sheryl Crow - September 2023 - Avalon - iHeartRadio Music Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.05.2026, 11:00 Uhr

Die Sängerin musste nach der Trennung von dem Ex-Radprofi gleich in mehrfacher Hinsicht leiden.

Sheryl Crow erfuhr, dass ihr ehemaliger Verlobter Lance Armstrong eine „sehr berühmte Schauspielerin“ datete, während sie selbst gegen Krebs kämpfte.

Die 64-jährige Sängerin hat nun offenbart, dass ihr Leben im Jahr 2006 aus den Fugen geriet: In derselben Woche, in der sie sich von dem ehemaligen Radprofi trennte, erhielt sie die Diagnose Brustkrebs. Kurz darauf erfuhr sie, dass ihr Ex-Partner bereits eine neue Beziehung begonnen hatte. Im Podcast ‚The Bobbycast‘ erzählte sie: „Ich war verlobt, ich hatte drei wunderbare Stiefkinder und wollte mit dieser Person Kinder bekommen.“

Sheryl berichtete weiter: „Wir trennten uns in derselben Woche, in der bei mir Brustkrebs diagnostiziert wurde, und ich fand heraus, dass er eine sehr berühmte Schauspielerin traf.“ Daraufhin geriet die Welt der Musikerin aus den Fugen. „Danach durchlebte ich etwa neun Monate voller Bestrahlungen, Trauer und Wut“, enthüllte sie.

Die ‚If It Makes You Happy‘-Künstlerin begann ihre Beziehung mit Armstrong im Jahr 2003. Zwei Jahre später verlobte sich das Paar, ehe die Beziehung 2006 zerbrach. Der ehemalige Radsportler schilderte die Trennung später in seinen Memoiren ‚Lance: The Making of the World’s Greatest Champion‘. Darin erklärte er, dass unterschiedliche Vorstellungen über Familienplanung zum Bruch geführt hätten: Crow habe sich Ehe und Kinder gewünscht, während er nach seiner ersten Ehe zunächst keine weiteren Kinder wollte, da er bereits drei Kinder mit seiner Ex-Frau Kristin Richard hatte.

Armstrong schrieb: „Sie wollte heiraten, sie wollte Kinder. Nicht, dass ich das nicht wollte – aber zu diesem Zeitpunkt wollte ich es nicht, weil ich gerade eine Ehe hinter mir hatte und bereits Kinder hatte.“ Später bekam Armstrong mit seiner zweiten Ehefrau Anna Hansen, die er 2022 heiratete, zwei weitere Kinder. Crow hingegen gründete ihre Familie allein: 2007 adoptierte sie ihren Sohn Wyatt, 2010 folgte die Adoption ihres zweiten Sohnes Levi.

Zudem zog die Sängerin nach Nashville im US-Bundesstaat Tennessee, um näher bei ihrer Familie zu leben. Rückblickend erklärte sie gegenüber ‚Variety‘, die damaligen Ereignisse hätten sie dazu gebracht, ihr Leben neu auszurichten und bewusst „ein zweites Kapitel“ zu beginnen.