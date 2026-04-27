Musik Ringo Starr plant EP als Abschluss seines Country-Albums ‚Long Long Road‘

Ringo Starr - Joe Chambers Musicians Legacy Award 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.04.2026, 14:30 Uhr

Ringo Starr plant eine EP als Abschluss seines Country-Albums 'Long Long Road'.

Ringo Starr arbeitet an einer neuen Veröffentlichung in Form einer EP.

Die Beatles-Legende, mittlerweile 85 Jahre alt, brachte am Freitag (24. April) sein mit zahlreichen Stars besetztes Country-Album ‚Long Long Road‘ heraus: eine weitere Zusammenarbeit mit dem renommierten Produzenten T Bone Burnett. Nun verriet er, dass er das Projekt mit einer kleineren Song-Sammlung abschließen möchte. Im Gespräch mit dem Magazin ‚Variety‘ erklärte Starr, dass sein aktueller Zeitplan eine Rolle spiele: „Nun, wir machen das, weil ich dieses Jahr nur 12 Auftritte habe.“ Gleichzeitig verwies er auf laufende Pläne mit seiner Plattenfirma Universal sowie auf eine Best-of-Zusammenstellung. Zudem habe er die Idee, weitere Songs aufzunehmen und möglicherweise eine EP zu veröffentlichen.

Auf Nachfrage nach Details blieb Starr bewusst vage. „Die Idee ist einfach, die Songs zusammenzustellen und zu schauen, wie es funktioniert“, sagte er. Der Plan sei eine EP, die sozusagen das Ende der Reise markiere, gerade wegen ihrer Kürze. Die bisherigen gemeinsamen Alben mit Burnett seien zwar schnell entstanden, dennoch wolle er das Konzept weiterführen. Starr betonte zudem, dass er für solche Projekte gerne auf Musiker aus Los Angeles zurückgreife. Die Aufnahmen seien bewusst unkompliziert gehalten: keine großen Produktionen, sondern kleine Sessions mit vertrauten Musikern. Dieses Vorgehen habe er bereits während der Pandemie genutzt, als in kurzer Zeit mehrere Titel entstanden seien. „Wir könnten so etwas wieder machen“, so der Musiker. Insgesamt könne das Jahr damit aus Album, Best-of, EP und einer Tour bestehen – genug Beschäftigung für ihn.

‚Long Long Road‘ ist das zweite vollständige gemeinsame Album mit Burnett und folgt auf das erfolgreiche ‚Look Up‘ aus dem Vorjahr. An dem Projekt waren unter anderem Sheryl Crow, Sarah Jarosz, Billy Strings, Molly Tuttle und St. Vincent beteiligt. Rückblickend sprach Starr auch über die persönliche Bedeutung des Albums. Er denke viel über seinen Lebensweg nach: von Liverpool über verschiedene Bands bis zu den Beatles. „All diese Stationen im Leben“, sagte er. „Ich hätte einen anderen Weg gehen können, aber ich bin diesen gegangen und hier gelandet, immer noch auf dieser langen Straße. Ich habe es geliebt, diese Platte mit T Bone zu machen, und ich hoffe, ihr habt Freude beim Hören.“