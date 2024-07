"Ich freue mich unheimlich" Sie folgt auf Jana Azizi: Linda Mürtz ist die Neue bei „Explosiv“

Linda Mürtz gehört zum Moderationsteam von ntv. (eyn/spot)

SpotOn News | 03.07.2024, 12:04 Uhr

RTL macht Linda Mürtz zur Nachfolgerin von Jana Azizi: Die Moderatorin führt ab Sommer durch das Magazin "Explosiv". "Ich freue mich unheimlich", schwärmt die 37-jährige Journalistin.

Frischer Wind bei "Explosiv": Linda Mürtz (37) tritt in die Fußstapfen von Jana Azizi (35) und führt ab Sommer durch das RTL-Magazin. Sie ist aktuell Teil des Moderationsteams des Nachrichtensenders ntv und steht für die "RTL Zwei News" vor der Kamera. Jetzt wird sie das Trio der "Explosiv"-Moderatoren aus Elena Bruhn (45) und Marcel Klein (42) wieder komplett machen.

"'Explosiv' war und ist als Magazin immer ganz nah dran an den Menschen. Was bewegt sie, was sind ihre Geschichten, was macht sie besonders? Genau das ist es, was mich als Journalistin schon immer interessiert und fasziniert", schwärmt Mürtz in der Pressemitteilung des Senders. Deshalb freue sie sich "unheimlich, jetzt Teil dieser RTL-Traditionsmarke zu sein und diese tolle Sendung mitgestalten zu können".

"Perfekte Besetzung"

"Jana Azizi ist eine tolle Moderatorin, die in den vergangenen Jahren verschiedene Formate und ganz besonders 'Explosiv' mit ihrer symphytischen Art bereichert hat", würdigt Daniel Mundhenke, Chefredakteur Magazine & Life bei RTL News, die scheidende Moderatorin in der Mitteilung. Mit Mürtz habe man wegen ihrer Moderationserfahrung "die perfekte Besetzung für die Weiterentwicklung der Sendung gefunden."

Jana Azizi wandert nach Mallorca aus

Jana Azizi, die das Magazin seit Juni 2021 moderierte, verlässt RTL auf eigenen Wunsch. Sie wird ihren Lebensmittelpunkt zusammen mit ihrem Ehemann Johann Ackermann (40) nach Mallorca verlegen.

"Ich freue mich jetzt auf alles, was kommt! Es war eine tolle Zeit bei RTL, und ich bin total dankbar für die vielen Möglichkeiten, die ich dort hatte, mich in so vielen unterschiedlichen Formaten als Moderatorin auszuleben!", meldete sie sich auf ihrem Instagram-Account selbst zu ihrem Abschied zu Wort. Mit der Auswanderung erfülle sich das Ehepaar einen "Lebenstraum".